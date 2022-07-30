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1 час назад

Мир сериала по «Властелину колец» сильно отличается от трилогии Питера Джексона

Чемпионат.com

Актриса Эма Хорват, которая сыграла Эйриен во «Властелине колец: Кольца власти», рассказала об особенностях предстоящего сериала. Согласно её словам, мир шоу будет куда красочней и красивей трилогии Питера Джексона.

Сериал по «Властелину колец» сильно отличается от оригинала
Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Кольца власти»Кадр из фильма «Властелин колец: Кольца власти»

Актриса отметила, что Средиземье и Нуменор Второй эпохи поразят зрителей своими красотами. Для сравнения Хорват привела «Властелина колец» Питера Джексона, который выглядит почти апокалиптическим, считает артистка.

Просто это очень роскошно. Вы смотрите фильмы, и всё кажется почти апокалиптическим. Особенно это ощущается через моего персонажа, который находится в Нуменоре. Это самое красивое, красочное и яркое место среди тех, которые мы видели раньше.

Премьера первого сезона «Властелина колец: Кольца власти» состоится 2 сентября в сервисе Amazon Prime. В первом сезоне зрители увидят восемь серий. Недавно авторы показали трейлер с Сауроном и балрогом.

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