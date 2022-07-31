Netflix подала в суд на создателей подделки "Бриджертонов"

Компания Netflix подала в суд на создателей предполагаемой несанкционированной музыкальной постановки своей популярной исторической драмы «Бриджертон». Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, авторов подделки обвиняют в нарушении авторских прав после появления спроса на их подделку в TikTok. Жалоба была подана против Эбигейл Барлоу и Эмили Беар в федеральный суд Вашингтона через три дня после аншлагового представления «Неофициального мюзикла Бриджертона» в Кеннеди-центре.