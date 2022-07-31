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1 час назад

Netflix подала в суд на создателей подделки "Бриджертонов"

Газета.Ru

Компания Netflix подала в суд на создателей предполагаемой несанкционированной музыкальной постановки своей популярной исторической драмы «Бриджертон». Об этом сообщает Reuters.

Netflix подала в суд на создателей подделки "Бриджертонов"
Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны» (2020) NetflixКадр из сериала «Бриджертоны» (2020) Netflix

По информации агентства, авторов подделки обвиняют в нарушении авторских прав после появления спроса на их подделку в TikTok. Жалоба была подана против Эбигейл Барлоу и Эмили Беар в федеральный суд Вашингтона через три дня после аншлагового представления «Неофициального мюзикла Бриджертона» в Кеннеди-центре.

«Поведение Барлоу и Беар началось в социальных сетях, но «фанфики» вышли далеко за их пределы. Это вопиющее нарушение прав интеллектуальной собственности», — рассказали Netflix.

Сериалы,Netflix,
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