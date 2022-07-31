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50 минут назад

Netflix возобновил съемки третьего сезона «Ведьмака»

Игромания.ру

Как сообщает портал Redanian Intelligence, специализирующийся прежде всего на «Ведьмаке» Netflix, съёмки третьего сезона шоу после небольшой «паузы» возобновились. Всё из-за того, что исполнитель роли Геральта из Ривии, Генри Кавилл, ранее заболел коронавирусом.

Netflix возобновил съемки третьего сезона «Ведьмака»
Фото:  Игромания.ру Игромания.ру

Но, видимо, теперь продолжать шоу стало безопасно — некоторые члены актёрского состава, в том числе исполнители ролей чародеек Франчески (Месия Симсон) и Филиппы (Кэсси Клер), а также Харви Куинн уже активно сообщают в своих социальных сетях о возвращении к работе.

При этом вернулся ли к съёмкам сам Кавилл, не сообщается. Так или иначе, создатели шоу могут вполне успешно работать и над сценами, где не требуется его участие.

Напомним, по изначальному плану съёмки должны были завершить в этом августе, но вполне вероятно, что они могут продлиться и до сентября. А премьера третьего сезона «Ведьмака» на Netflix ожидается в следующем году.

Сериалы,Генри Кавилл,Netflix,
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