Netflix возобновил съемки третьего сезона «Ведьмака»

Как сообщает портал Redanian Intelligence, специализирующийся прежде всего на «Ведьмаке» Netflix, съёмки третьего сезона шоу после небольшой «паузы» возобновились. Всё из-за того, что исполнитель роли Геральта из Ривии, Генри Кавилл, ранее заболел коронавирусом.
Но, видимо, теперь продолжать шоу стало безопасно — некоторые члены актёрского состава, в том числе исполнители ролей чародеек Франчески (Месия Симсон) и Филиппы (Кэсси Клер), а также Харви Куинн уже активно сообщают в своих социальных сетях о возвращении к работе.
При этом вернулся ли к съёмкам сам Кавилл, не сообщается. Так или иначе, создатели шоу могут вполне успешно работать и над сценами, где не требуется его участие.
Напомним, по изначальному плану съёмки должны были завершить в этом августе, но вполне вероятно, что они могут продлиться и до сентября. А премьера третьего сезона «Ведьмака» на Netflix ожидается в следующем году.