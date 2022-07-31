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1 час назад

Телеканал HBO закрыл сериал «Хроники пышки» после первого сезона

Слово и Дело

Руководство телеканала HBO приняло решениезакрыть сериал «Хроники пышки». Стриминговый сервис собирается сменить политику отбора проектов.

HBO закрыл сериал «Хроники пышки» после первого сезона
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Руководство сервиса отметило, что решение о закрытии сериала далось им нелегко. Теперь телеканал собирается отказаться от детских и семейных проектов.

«Детские и семейные программы не будут частью нашего внимания в ближайшем будущем, и в результате нам пришлось принять очень трудное решение по завершению "Хроник пышки" на HBO Max»,

— заявил представитель платформы.

Действие сериала разворачивается в 80-е годы прошлого века. В Доминикане растет своенравная и бойкая девчонка Карлота Кастелли под строгим надзором отца. Беззаботное детство заканчивается, когда юная особа вынуждена переехать на территорию США — папа получил солидную должность, которая сулит маленькой семье много денег. Героиня рада за отца, но себя она счастливой назвать не может, ведь в Санто-Доминго осталасьвся ее жизнь. Впрочем, ей ничего не остается, как с дерзкой улыбкой окунуться в новую реальность и адаптироваться.

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