HBO закрыл сериал «Хроники пышки» после первого сезона

«Детские и семейные программы не будут частью нашего внимания в ближайшем будущем, и в результате нам пришлось принять очень трудное решение по завершению "Хроник пышки" на HBO Max»,

Действие сериала разворачивается в 80-е годы прошлого века. В Доминикане растет своенравная и бойкая девчонка Карлота Кастелли под строгим надзором отца. Беззаботное детство заканчивается, когда юная особа вынуждена переехать на территорию США — папа получил солидную должность, которая сулит маленькой семье много денег. Героиня рада за отца, но себя она счастливой назвать не может, ведь в Санто-Доминго осталасьвся ее жизнь. Впрочем, ей ничего не остается, как с дерзкой улыбкой окунуться в новую реальность и адаптироваться.