Рецензия на сериал "Газетчицы"

На стриминге Amazon вышел научно-фантастический сериал «Газетчицы» — экранизация культового комикса про четырех девочек, которые оказываются втянуты в войну путешественников во времени и вынужденно покидают родные 80-е. Шоу называют попыткой компании повторить успех «Очень странных дел» от Netflix. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков, который посмотрел весь сезон «Газетчиц», рассказывает, почему это одновременно верно и неверно.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Наутро после Хэллоуина 1988 года 12-летние Эрин, Тиффани, Мак и Кей Джей из небольшого городка в Огайо пересекаются на своих маршрутах разноса газет. На них нападают странно одетые люди, которые отнимают у девочек переносную рацию. Решив вернуть украденное, дети внезапно оказываются втянуты в масштабную войну двух группировок путешественников во времени, и прежде чем вернуться домой, героиням придется столкнуться с повзрослевшими версиями себя — а также с куда менее приятными людьми и существами.

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Комикс Брайана К. Вона и художника Клиффа Чанга "Газетчицы" начал выходить еще семь лет назад, поэтому его фанаты обижаются, когда экранизацию называют "ответом Amazon на "Очень странные дела", стартовавшие на Netflix в 2016 году. Однако это, вероятно, именно он и есть — во всяком случае, компании, основанной Джеффом Безосом, явно неймется с повторением чужих успехов, плюс постер "Газетчиц" — с девочками на великах и неоново-фиолетовым небом — вроде бы не оставляет пространства для сомнений. Правда, пока стриминг неторопливо готовит свою "Игру престолов" в виде "Властелина колец", сама "Игра престолов" уже обзавелась собственным спин-оффом, который выйдет на полторы недели раньше шоу по мотивам Толкина. Последнее, по слухам, обошлось Amazon каких-то баснословных денег, и есть подозрение, что это коснулось и "Газетчиц" — им уже толком ничего не осталось.

Сериалу отчаянно не хватает бюджета. Постранично экранизировать комикс Вона и Чанга, который бесперебойно фонтанирует выдумками самых разных мастей (вроде города-дирижабля или годзиллоподобных тихоходок), возможно, не потянули бы даже Netflix и Disney (в "нетфликсовской" адаптации "Академии "Амбрелла", скажем, нет сцены с Эйфелевой башней, которая "стоила бы, как весь остальной сериал"; бумажные "Газетчицы" — это 800 страниц такого добра). Но проект Amazon часто выглядит так, будто команде оставалось только мечтать даже о печально известных средствах канала The CW.

В итоге вместо турбулентного пробега по разным эпохам (кажется, они меняются максимум раз в десять страниц) экранные "Газетчицы" сильно сбрасывают темп, ютятся в нескольких локациях и довольствуются крайне посредственной графикой. Словом, оборачиваются пресноватым, удручающе дешевым сай-фаем, откуда исчезло все самое захватывающее. А еще упоминания Трампа, логотипы Apple и фразы в духе "Amazon те еще суки" — вместо этого теперь реклама "амазоновских" колонок и книжных магазинов. Но тут в принципе понятно.

Что не вполне понятно, так это в чем именно дело: в глобальной жадности Amazon или особенностях телепроизводства в пандемию (сценарий "Мисс Марвел", например, радикально порезали из-за ковида, ничем хорошим это тоже не закончилось). Как бы то ни было, получившиеся "Газетчицы" — это в лучшем случае "Газетчицы" на минималках. И уж точно не конкурентки "Очень странным делам", где мешок долларов засунут в каждый пиксель. Это ужасно, конечно, обидно: оригинальный комикс — вещь и вправду бесподобная, если не великая, при ином стечении обстоятельств вышел бы не просто ответ хиту Netflix и братьев Даффер, а фатальный по нему удар.