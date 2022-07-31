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1 час назад

Стартовали съемки сериала «Сексоголики» со звездой «Папиных дочек» Мельниковой

Слово и Дело

Съемки сериала «Сексоголики» начались в Москве. Главную роль в проекте играет актриса Дарья Мельникова.

Стартовали съемки «Сексоголиков» со звездой «Папиных дочек»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Мельникова воплощает образ героини Саши, которая лечится от сексоголизма. Девушка встречает парня своей мечты Андрея, и они влюбляются в друг друга. Однако полноценно развивать отношения девушке мешает недуг. Андрей решает жениться на возлюбленной в надежде, что она перестанет так странно себя вести. Саша чувствует, что поступает нечестно по отношению к Андрею и из-за своих переживаний чуть не сбегает с незнакомцем, приславшим ей в приложении свои интимные фотографии.

Режиссером сериала стала Яна гладких. Премьера ленты должна состояться в 2023 году, передает «Вокруг ТВ».

Сериалы,Сексоголик,Папина дочка,Дарья Мельникова,
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