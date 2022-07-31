Стартовали съемки «Сексоголиков» со звездой «Папиных дочек»

Мельникова воплощает образ героини Саши, которая лечится от сексоголизма. Девушка встречает парня своей мечты Андрея, и они влюбляются в друг друга. Однако полноценно развивать отношения девушке мешает недуг. Андрей решает жениться на возлюбленной в надежде, что она перестанет так странно себя вести. Саша чувствует, что поступает нечестно по отношению к Андрею и из-за своих переживаний чуть не сбегает с незнакомцем, приславшим ей в приложении свои интимные фотографии.