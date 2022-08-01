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32 минуты назад

Названо главное отличие сериала "Властелин колец" от фильмов

Газета.Ru

Звезда предстоящего сериала "Властелин колец: Кольца власти" Эма Хорват заявила, что проект будет "менее апокалиптическим", чем соответствующие фильмы Питера Джексона.

Названо главное отличие сериала "Властелин колец" от фильмов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Слова актрисы передает Screen Rant. Согласно Хорват, зрители будут удивлены тем, каким "богатым и красочным" будет показано Средиземье в сериале.

Действие шоу разворачивается за тысячи лет до событий, показанных во "Властелине колец" и "Хоббите". Премьера проекта состоится в сентябре этого года. Ранее стало известно, что у женщин-гномов в новом сериале по "Властелину колец" будут бороды.

Сериалы,Питер Джексон,
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