Названо главное отличие сериала "Властелин колец" от фильмов

Звезда предстоящего сериала "Властелин колец: Кольца власти" Эма Хорват заявила, что проект будет "менее апокалиптическим", чем соответствующие фильмы Питера Джексона .

Слова актрисы передает Screen Rant. Согласно Хорват, зрители будут удивлены тем, каким "богатым и красочным" будет показано Средиземье в сериале.

Действие шоу разворачивается за тысячи лет до событий, показанных во "Властелине колец" и "Хоббите". Премьера проекта состоится в сентябре этого года. Ранее стало известно, что у женщин-гномов в новом сериале по "Властелину колец" будут бороды.