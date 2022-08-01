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2 часа назад

"Дом дракона", "Я есть Грут": какие сериалы смотреть в августе

Мария Иглина

Последний день лета богат на сериальные премьеры. "Рамблер" расскажет о самых интересных новинках месяца.

"Дом дракона", "Я есть Грут": какие сериалы смотреть в августе
Фото: Кадр из сериала "Дом дракона"Кадр из сериала "Дом дракона"

"Суперпозиция"

Кадр из сериала "Суперпозиция"

Российский сериал рассказывает о студенте-физике, который выясняет, что его пропавший без вести отец вовсе не обычный профессор квантовой механики. Он сделал открытие о том, что Мультивселенная существует. Героям сериала предстоит пройти через множество испытаний, чтобы найти гениального ученого.

"Я есть Грут"

Кадр из сериала "Я есть Грут"

Все знают Грута по фильму "Стражи Галактики". В новом сериале зрители станут свидетелями захватывающих его приключений. А вместе с малышом-Грутом будут путешествовать самые различные и необычные персонажи. Премьера сериала запланирована на 10 августа.

"Женщина-Халк: Адвокат"

Кадр из сериала "Женщина-Халк: Адвокат"

Еще один проект по комиксам Marvel. Поклонники Халка познакомятся с его двоюродной сестрой юристкой Дженнифер Уолтерс. По сюжету, после переливания крови она получает способность перевоплощаться в сверхсильное зеленое существо. Вместе с Брюсом Беннером героине предстоит научиться управлять подобным даром. Премьера сериала запланирована на 17 августа.

"Дом дракона"

Кадр из сериала "Дом дракона"

Поклонников "Игры Престолов" ждет долгожданный проект "Дом дракона", который подробнее расскажет об истории дома беловолосых Таргариенов. Известно, что действие сериала будет разворачиваться за три столетия до событий цикла книг "Песнь льда и пламени". Премьера сериала запланирована на 21 августа.

"Майк"

Кадр из сериала "Майк"

Биографический сериал расскажет о жизни боксера Майка Тайсона. Всего за восемь серий зритель узнает о ключевых моментах его карьеры, о скандалах, взлетах и падениях. Роль Майка Тайсона в мини-сериале исполнил Треванте Роудс. Премьера сериала запланирована на 25 августа.

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