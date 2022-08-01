Источник: Каратель вернётся в Marvel уже в 2024 году

Известный инсайдер под никои MyTimeToShineHello ещё в начале года предрекал, что Каратель в исполнении Джона Бернтала вернётся в киновселенную Marvel, однако точных данных не было.

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Недавно этот же инсайдер ещё раз отметил, что Каратель точно вернётся, а случится это уже в 2024 году. К слову, именно в 2024-м выйдет сериал «Сорвиголова: Рождённый заново», который выступит мягким перезапуском истории Мэтта Мёрдока. Вполне возможно, Каратель появится в нём.

Каратель известен фанатам комиксов, мультфильмов и одноимённого сериала из-за своего жёсткого характера и нестандартного ведения дел. Он привык добиваться своего с помощью силы и, к примеру, пытать человека ради нужной информации.