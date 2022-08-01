Завершился шестой сезон сериала "Ривердейл"

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Нью-йоркского риелтора (Нил Патрик Харрис) после длительных отношений бросает парень, и мужчина в 40 лет неожиданно для себя начинает строить личную жизнь с нуля. Где смотреть: Netflix
Экранизация комикса про четырех девочек, которые вынужденно покидают родной 1988 год после того, как оказываются втянуты в войну путешественников во времени. Где смотреть: Amazon Prime Video
Сериальный ремейк фильма про съемки ремейка сериала "Вампиры", на которых главная актриса начинает терять связь с реальностью. Новую версию "Ирмы Веп" снял режиссер оригинальной картины Оливье Ассаяс, центральная роль досталась Алисии Викандер. Где смотреть: "Амедиатека"
Шестой выпуск тинейджерского хита про ребят (теперь уже повзрослевших), расследующих тайны своего маленького городка. Где смотреть: Netflix