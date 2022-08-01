Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+30° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Завершился шестой сезон сериала "Ривердейл"

Газета.Ru

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Завершился шестой сезон сериала "Ривердейл"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

"Без пары" — 1 сезон

Нью-йоркского риелтора (Нил Патрик Харрис) после длительных отношений бросает парень, и мужчина в 40 лет неожиданно для себя начинает строить личную жизнь с нуля. Где смотреть: Netflix

"Газетчицы" — 1 сезон

Экранизация комикса про четырех девочек, которые вынужденно покидают родной 1988 год после того, как оказываются втянуты в войну путешественников во времени. Где смотреть: Amazon Prime Video

"Ирма Веп" — мини-сериал

Сериальный ремейк фильма про съемки ремейка сериала "Вампиры", на которых главная актриса начинает терять связь с реальностью. Новую версию "Ирмы Веп" снял режиссер оригинальной картины Оливье Ассаяс, центральная роль досталась Алисии Викандер. Где смотреть: "Амедиатека"

"Ривердейл" — 6 сезон

Шестой выпуск тинейджерского хита про ребят (теперь уже повзрослевших), расследующих тайны своего маленького городка. Где смотреть: Netflix

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители