Девятый сезон сериала «Флэш» станет последним

Более того, заключительный сезон станет максимально укороченным.

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Продюсеры телеканала The CW заявили, что следующий, девятый по счету сезон сериала «Флэш» завершит эпопею спасения Централ-сити во главе с главным персонажем в исполнении Гранта Гастина.

«Его персонаж Барри Аллен добрался до заключительной точки своего удивительного путешествия, и на этом мы его заканчиваем», - пояснили в пресс-службе канала.

Помимо этого известно, что прощальный сезон будет укороченным и вместит в себя всего тринадцать серий.