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3 часа назад

Девятый сезон сериала «Флэш» станет последним

Inc-News

Более того, заключительный сезон станет максимально укороченным.

Девятый сезон сериала «Флэш» станет последним
Фото: Inc-NewsInc-News

Продюсеры телеканала The CW заявили, что следующий, девятый по счету сезон сериала «Флэш» завершит эпопею спасения Централ-сити во главе с главным персонажем в исполнении Гранта Гастина.

«Его персонаж Барри Аллен добрался до заключительной точки своего удивительного путешествия, и на этом мы его заканчиваем», - пояснили в пресс-службе канала.

Помимо этого известно, что прощальный сезон будет укороченным и вместит в себя всего тринадцать серий.

Всего же вместе с ними сериал будет насчитывать более ста восьмидесяти серий, снятых и показанных на протяжении девяти лет.

Флэш,Грант Гастин,
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