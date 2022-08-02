Висенте Аморим станет режиссером сериала «Сенна»

Продюсеры Netflix объявили о том, что режиссёром восьмисерийного сериала «Сенна», посвященного карьере великого бразильского гонщика, станет Висенте Аморим.
Висенте Аморим:
«Мы посадим зрителей за руль вместе с Сенной, в каждую из машин, которые он пилотировал. Мы попытаемся передать его гениальность, стремясь понять его через личную жизнь, через сложности и невероятную карьеру в спорте».
В сериале будет освещён отрезок от переезда Сенны в Великобританию в 1981-м для выступления в Формуле 1600 до смертельной аварии в Имоле в 1994-м.