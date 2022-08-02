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1 час назад

Висенте Аморим станет режиссером сериала «Сенна»

F1News.ru

Продюсеры Netflix объявили о том, что режиссёром восьмисерийного сериала «Сенна», посвященного карьере великого бразильского гонщика, станет Висенте Аморим.

Висенте Аморим станет режиссером сериала «Сенна»
Фото: F1News.ruF1News.ru

Висенте Аморим:

«Мы посадим зрителей за руль вместе с Сенной, в каждую из машин, которые он пилотировал. Мы попытаемся передать его гениальность, стремясь понять его через личную жизнь, через сложности и невероятную карьеру в спорте».

В сериале будет освещён отрезок от переезда Сенны в Великобританию в 1981-м для выступления в Формуле 1600 до смертельной аварии в Имоле в 1994-м.

Сериалы,Сенна,Netflix,
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