"Актрисы": новый сериал покажут в 2023 году

"Актрисы" — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Зрители смогут увидеть и понять, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И что в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

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"Актеру играть актера — наверное, одна из самых трудных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее", — отметила Светлана Ходченкова.

"Поначалу было даже страшно: я не был близко знаком с Фёдором Сергеевичем, не знал, чего ждать от проекта. Но потом мы все собрались на читку и стало не страшно, а хорошо и весело. И первая смена прошла, и на ней все было идеально. Как дальше — увидим, но будет точно интересно", — уверен Сергей Гилев.

"У нас мало произведений, которые пишут люди, знающие предмет. Паулина Андреева писала о том, что очень хорошо знает. Реалистичность в жанровом кино — редкий художественный подарок, и зритель, надеюсь, оценит такой сериал. Ничего подобного в нашем кино не вспомнить", — подчеркнула Елена Николаева.

"Главная особенность этого проекта в том, что большая часть его создателей — изначально актеры, которые не боятся говорить о себе честно: о своих чувствах, переживаниях и страхах. Мне кажется, что именно эта смелость и будет определять сущность сериала", — считает Полина Пушкарук.