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12 минут назад

"Актрисы" вышли на съемочную площадку — новый сериал покажут в 2023 году

Волга Ньюсиещё 1

"Актрисы" — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Зрители смогут увидеть и понять, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И что в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

"Актрисы": новый сериал покажут в 2023 году
Фото: Волга НьюсВолга Ньюс

Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Производством занимаются "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, а также команда первого сериала Фёдора Бондарчука "Псих", включая оператора-постановщика Юрия Никогосова и композитора Игоря Вдовина. Съемки проходят в Москве и Подмосковье, а также в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова.

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"Актеру играть актера — наверное, одна из самых трудных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее", — отметила Светлана Ходченкова.

"Поначалу было даже страшно: я не был близко знаком с Фёдором Сергеевичем, не знал, чего ждать от проекта. Но потом мы все собрались на читку и стало не страшно, а хорошо и весело. И первая смена прошла, и на ней все было идеально. Как дальше — увидим, но будет точно интересно", — уверен Сергей Гилев.

"У нас мало произведений, которые пишут люди, знающие предмет. Паулина Андреева писала о том, что очень хорошо знает. Реалистичность в жанровом кино — редкий художественный подарок, и зритель, надеюсь, оценит такой сериал. Ничего подобного в нашем кино не вспомнить", — подчеркнула Елена Николаева.

"Главная особенность этого проекта в том, что большая часть его создателей — изначально актеры, которые не боятся говорить о себе честно: о своих чувствах, переживаниях и страхах. Мне кажется, что именно эта смелость и будет определять сущность сериала", — считает Полина Пушкарук.

"Сложно было не обратить внимание на такой сценарий — это же про актеров, а я сам актер. Есть редкая возможность сыграть то, чем живешь и что наболело. Да еще в такой приятной компании и под началом такой масштабной личности, как режиссер Фёдор Бондарчук, сниматься у которого — честь для любого артиста. Так что в проект вхожу с радостными чувствами", — сказал Алексей Макаров.

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