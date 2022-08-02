Авеева рассказала о своей роли в сериале «Заповедный спецназ-2»

«Да, я играла Иру Лобову, супругу крупного браконьера, занимающегося незаконным ловом рыбы. Действие происходит на Байкале, с моим мужем и воюет этот самый «заповедный спецназ». В первом сезоне Ира — такая блондинка-профурсетка, которая изменяет мужу. Но в конце, когда у супруга возникают проблемы, она становится «мужиком в юбке» и многое берёт на себя. В итоге мужа убивают, и Ирина встаёт во главе всего бизнеса. Собственно, во втором сезоне моя героиня становится одним из центральных персонажей, в этом и трансформация»,