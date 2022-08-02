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1 час назад

Авеева рассказала о своей роли в сериале «Заповедный спецназ-2»

RT на русском

Актриса Ева Авеева рассказала о съёмках сериала «Заповедный спецназ-2», где она играет одну из главных ролей.

Авеева рассказала о своей роли в сериале «Заповедный спецназ-2»
Фото: Кадр из сериала «Легенда Феррари»Кадр из сериала «Легенда Феррари»

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она ответила на вопрос, как трансформировался её образ во втором сезоне (в первом она исполнила роль жены одного из главных героев. — RT).

«Да, я играла Иру Лобову, супругу крупного браконьера, занимающегося незаконным ловом рыбы. Действие происходит на Байкале, с моим мужем и воюет этот самый «заповедный спецназ». В первом сезоне Ира — такая блондинка-профурсетка, которая изменяет мужу. Но в конце, когда у супруга возникают проблемы, она становится «мужиком в юбке» и многое берёт на себя. В итоге мужа убивают, и Ирина встаёт во главе всего бизнеса. Собственно, во втором сезоне моя героиня становится одним из центральных персонажей, в этом и трансформация»,

— сказала Авеева.

Актриса известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Последняя исповедь», «Звезда империи», «Затмение», «Лесник», «Дельта» и другие.

Сериалы,Затмение,Ева Авеева,
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