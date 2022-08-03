6 сериалов с британским колоритом

Трудно объяснить, почему британская атмосфера пользуется такой популярностью среди зрителей по всему свету. Однако то, что проекты, про происходящие в Великобритании события и снятые в этой же стране, из года в год собирают кассы, просто неоспорим. Для всех любителей особого английского юмора, истории и местных достопримечательностей — наш топ-сериалов с британским колоритом.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Шерлок» (BBC)

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И открывает список очередная экранизация детективов Артура Конана Дойля о, пожалуй, самом известном в мире сыщике мистере Шерлоке Холмсе и его верном друге и помощнике докторе Джоне Ватсоне. Перечислять все киновоплощения этой истории пустая трата времени, так как их на сегодняшний день довольно трудно сосчитать. Главное, что не в каждой экранизации «Шерлока» режиссеры стремились воссоздать дух той самой Англии, в которой жил герой произведения Дойля.

Сериал от BBС хоть и переносит зрителей в реальное время, однако все события происходят в Великобритании, а не в Санкт-Петербурге (советская экранизация приключений Холмса) или же в студии на фоне зеленого задника (имеются в виду фильмы с Робертом Дауни мл. в главной роли). В сериале с Бенедиктом Камбербэтчем в кадры попадали Букингемский дворец, Биг-Бен и другие достопримечательности. Да и с английским юмором в проекте все прекрасно.

«Тюдоры»

Особой популярностью среди поклонников сериалов про Великобританию пользуются исторические проекты. И если следовать хронологии, то в первую очередь стоит упомянуть «Тюдоров». Историко-фантастический телесериал переносит зрителей в Англию XVI века, а сами эпизоды снимались в Ирландии. В центре сюжета — молодой и тщеславный король Генрих VIII, мечтающий, как и все монархи, укрепить положение своей страны, оставить след в истории и родить наследника. Период правления Генриха называют противоречивым, и это неслучайно. В «Тюдорах» создатели попытались показать, какие проблемы были у короля и к чему они привели.

«Виктория»

Другой исторический проект о жизни и правлении британского монарха повествует о пути королевы Виктории, которая получила прозвище «бабушка Европы» — ведь ее наследники вошли во многие монаршие дома. Именем этой правительницы была названа целая эпоха, а сама она, безусловно, оставила огромной след в истории своего государства. Сериал «Виктория» покажет, через что пришлось пройти дочери короля Эдуарда Августа на пути к величию.

«Корона»

Наверное, одним из самых известных проектов о жизни монаршей семьи современной Великобритании является детище от Netflix. В первом сезоне «Короны» зрителям показывают смерть короля Георга VI и восхождение на престол его старшей дочери Елизаветы, которая и сейчас все еще занимает свой пост. В этом сериале показано, как монарх пытается сбалансировать службу государству с личной жизнью. Параллельно зрителям показывают закулисные игры правительства на Даунинг-стрит.

Уже осенью 2022-го на стриминговой платформе выйдет пятый и финальный сезон «Короны». Поклонникам драматического проекта покажут один из самых сложных этапов в судьбе Виндзоров, гибель принцессы Дианы и немало других исторических событий. Точная дата выхода нового сезона пока неизвестна.

«Острые козырьки»

Другим хитом последнего времени стал сериал, события которого переносят зрителей в Великобританию 1919 года. Английские солдаты наконец-то возвращаются домой после Первой мировой и сталкиваются с суровой реальностью. Центральный персонаж истории Томас Шелби, будучи героем войны, становится главарем одной из бандитских группировок, вступая в противостояние с другими бандами. В «Острых козырьках» создатели постарались показать, как все было устроено в мире британского криминала в XX веке.

«Аббатство Даунтон»