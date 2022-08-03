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3 часа назад

Элронд, мохноноги и гномы — на свежих кадрах сериала по «Властелину колец»

Чемпионат.com

Издание Entertainment Weekly опубликовало статью про сериал «Властелин колец: Кольца власти». Также появилось несколько свежих кадров из шоу с героями. На них можно увидеть молодого Элронда, мохноногов (предков хоббитов), гномов и других персонажей.

Элронд, мохноноги и гномы — на кадрах сериала по «Властелину колец»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Шоураннер сериала отметил, что при создании шоу не было цели паразитировать на успехе «Властелина колец». По словам Патрика Маккея, у шоу действительно захватывающая и масштабная история, которая делалась для поклонников вселенной.

Чемпионат.com
Чемпионат.com

Актёры рассказали про строжайшую секретность на съёмках и приятную атмосферу в целом. Amazon не хотела допускать утечек, поэтому актёрам запрещалось посещать иные места съёмки, кроме тех сцен, в которых они должны были сняться сами.

Сериал стартует на Amazon Prime уже 2 сентября. Для шоу запланировано аж пять сезонов.

Сериалы,Amazon,
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