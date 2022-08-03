Стартовало производство финального сезона «Очень странных дел»

Не так давно прогремела премьера четвёртого сезона «Очень странных дел», которая поставила рекорд для сериала. Шоу теперь занимает второе место по популярности на Netflix после «Игры в кальмара».

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Однако команда создателей не дремлет и уже собралась вместе для написания сценария пятого, финального сезона сериала. Об этом авторы объявили в своём «твиттере», а режиссёр Шон Леви подтвердил это, назвав старт производства «началом конца».