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46 минут назад

В России запретили еще один аниме-сериал

Lenta.ru

Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России еще одного аниме-сериала под названием «Нет игры — нет жизни». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В России запретили еще один аниме-сериал
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Материал мотивирует несовершеннолетних на применение насилия в отношении окружающих, прививает ложные ценности и ориентиры, содержит признаки информации порнографического содержания», — говорится в решении суда. В сообщении также отмечается, что сериал может побуждать подростков «к действиям подражательного характера».

Ранее суды Петербурга уже запрещали ссылки на ряд аниме. В их числе — «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль», «Акира», «Загадка дьявола», «Класс убийц», «Инуяшики», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок маню», «Ложные выводы», «Игра Дарвина», «Сладкая жизнь», «Адская девочка», «Аки и Сора», «Межвидовые рецензенты» и «Вечеринка мертвецов: Замученные души».

Ранее сообщалось о том, что в России запретили мультфильм Happy Tree Friends.

Сериалы,Коммерсант,
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