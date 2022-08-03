Новые сериалы, которые смотрятся на одном дыхании

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться, «Рамблер» собрал свежие проекты, которые попадут точно вам в сердце (потом будете всем их советовать).

Фото: Кадр из сериала "Жена путешественника во времени" Кадр из сериала "Жена путешественника во времени"

«Почему не Эванс?»

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Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.

Кадр из сериала "Почему не Эванс?"

«Полиция Токио»

Криминальный триллер с Энселом Элгортом о том, как юный Джейк Адельштейн, приехав в Японию, становится криминальным репортером «Ёмиури симбун» – крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет он освещает на ее страницах темную сторону японской действительности, пока не сталкивается лицом к лицу с боссом якудза.

Кадр из сериала "Полиция Токио"

«Жена путешественника во времени»

Генри страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого постоянно перемещается по разным годам и эпохам. Его верная супруга каждый раз ждет возвращения любимого домой, однако такие необычные разлуки не всегда даются паре легко. В главных ролях: Роуз Лесли и Тео Джеймс.

Кадр из сериала "Жена путешественника во времени"

«Лестница»

Напряженная драма с Колином Фертом в главной роли, которая рассказывает о судебном процессе над писателем Майклом Питерсоном. Его жена при странных обстоятельствах упала с лестницы и скончалась от полученных травм — полиция не поверила словам Питерсона о том, что он в этот момент был на заднем дворе и не слышал ее крики о помощи.

Кадр из сериала "Лестница"

«Позолоченный век»

Действие сериала разворачивается в XIX веке. Молодая девушка Мариан Брук переезжает в Нью-Йорк в дом своих тетушек. Там она оказывается втянута в жизни богатых соседей и безжалостного железнодорожного магната, чья жена пытается пробиться в высший свет любой ценой. Мариан должна понять и принять правила этого общества и проложить себе путь в будущее.