Сериал о Мишель Обаме закрыт из-за насмешек зрителей

Как сообщает Breitbart, второго срока у сериала Showtime “Первая леди”, в котором роль Мишель Обамы сыграла Виола Дэвис, Мишель Пфайфер изображала Бетти Форд, а Джиллиан Андерсон – Элеонору Рузвельт, не будет. Драматический сериал-антология был отменен всего после одного сезона из-за насмешек зрителей.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Сериал не получил ни одной крупной номинации на премию “Эмми”, и вызвал множество негативных рецензий. Журнал New Yorker назвал его “костюмированной драмой с плохим париком”, а журнал Time пришел к выводу, что Дэвис и Андерсон “вопиюще ошиблись”.

Многие зрители также не согласились с решением Виолы Дэвис поджать губы в подражание Мишель Обаме, заявив, что это выглядит искусственно. В следующем сезоне зрителям должны были показать Жаклин Кеннеди, Хиллари Клинтон и Меланью Трамп, но теперь они их не увидят.

Читатели Breitbart не расстроились от такого известия.

Они недоумевали, за что либералы так любят Мишель Обаму, которая является более тупой версией Джилл Байден.

“Она отстой по сравнению с Меланией Трамп”, – заявил один из комментаторов. “Она расистка и ненавидит Америку”, – д