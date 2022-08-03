Шик и эпатаж: топ-6 самых стильных сериалов

Ох, уж эти дерзкие и яркие героини наших любимых сериалов, которые абсолютно свободны в выборе нарядов. Стиль, шик, эпатаж, блестки и яркие цвета — образы могут сказать о характере гораздо больше, чем мы думаем. Как минимум, подчеркнуть индивидуальность и стать настоящей патокой для наших глаз. Мы решили вспомнить самых ярких героинь, для которых одежда — это такая же часть образа, как речь и манеры.

1 «Нереалити»

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Рита из антигламурной комедии «Нереалити», которую 8 августа в 21:00 покажут на ТНТ, самая настоящая звезда реалити-шоу. Ее ежедневно показывают в эфире, а за происходящим на проекте следят миллионы зрителей. Но все хорошее заканчивается, Рита с позором вылетает с реалити и возвращается в свой родной городок. Любительница ярких нарядов, Рита, производит настоящий фурор среди своих скучных горожан. Яркие и кислотные цвета, блестки, мини, макияж — Рита обожает эпатаж в одежде. Нам особенно нравится ее кислотная ветровка с блестящим платьем в сочетании с ярко-желтым мустангом и укороченная сиреневая куртка с экстремально-короткой джинсовой юбкой. И, конечно, тренд сезона — высоченная платформа. Наша особая любовь — мама Риты в исполнении прекрасной Инги Оболдиной.

2 «Секс в большом городе»

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«Sex and the City» — это Библия для модников. Кэрри Брэдшоу из сериального персонажа давно перекочевала в разряд реальных икон стиля, а Саманта Джонс с ее откровенными нарядами стала символом роскошной свободной женщины. Туфли Manolo Blanic стали культом, каждый наряд Сары Джессики Паркер – образцом для подражания. Яркие, невероятные стильные и смелые наряды героинь вдохновили даже именитых дизайнеров. Несмотря на тысячи стильных образов в сериале, лично мы обожаем образ из заставки сериала

3 «Сплетница»

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Еще один сериал, в котором наряды героев занимают особое место. Главная героиня Блэр Уордфол никогда не бывает скучно одета. Кажется, что она сочетает несочетаемое, но выглядит всегда интересно и сексуально. Яркие чулки, блузки самых разных цветов юбки разной длины и, конечно, главная фишка этой девушки — ободки и береты. Нам нравится ее умение играть с цветом и быть не такой как все. Не уступает ей и Серена в дерзком образе. Экстремальное мини, ботфорты, шляпки и каблуки. Лично мы фанатеем от этих луков

4 «Почему женщины убивают»

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Мы даже не знаем, какой сезон сериала нам нравится больше. Яркость — вот первое, что приходит на ум, когда слышишь название «Почему женщины убивают?». Женские образы разных эпох и социальных слоев продуманы до мелочей. Нам нравятся почти все героини двух сезонов, но все же предпочтение отдаем несравненной Люси Лью и ее шику 80-х.

5 «Эйфория»

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«Эйфория» — это «Sex and the City» для современной молодежи. Один из самых модных сериалов последних лет настоящий гид по стилю для всех модников. Модные глянцевые журналы бесконечно собирают образы, вдохновляясь героями «Эйфории». Каждая из героинь — яркая индивидуальность, но все же нам больше импонирует парочка Мэдди и Кэсси. Яркие, дерзкие, сексуальные.

6 «Эмили в Париже»

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