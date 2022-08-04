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54 минуты назад

«Анатомия страсти»: почему Эллен Помпео решила прервать съемки в 19 сезоне сериала

Super.ru

Издания Variety и The Hollywood Reporter пишут, что исполнительница главной роли в медицинской драме всех времен и народов «Анатомия страсти» (оригинальное название — Grey's Anatomy) появится лишь в восьми из 22 эпизодов нового 19 сезона.

«Анатомия страсти»: почему Помпео решила прервать съемки
Фото: Super.ruSuper.ru

Связано это с тем, что Эллен Помпео планирует сняться в другом проекте. Стало известно, что она сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером в мини-сериале стримингового сервиса Hulu, принадлежащего The Walt Disney Company. Название пока неизвестно, а вот сюжет драмы в секрете не держат. Это будет история пары со Среднего Запада, которая усыновила 8-летнюю девочку с редкой формой карликовости. В процесс воспитания ребенка вместе с тремя своими биологическими детьми родители начинают думать, что девочка может быть не той, за кого себя выдает.

Дальше спойлерить не будем, потому что и сами уже заинтригованы и будем ждать премьеру. Что касается «Анатомии Грей», которую мы тоже обожаем, то создатели уверяют, что вопреки слухам серил вовсе не близится к своему завершению и 19 сезон не станет последним. Ура! К слову, длится он аж с далекого 2005 года и его продолжения по-прежнему с нетерпением ждут зрители по всему миру. Мы в их числе.

Сериалы,Анатомия страсти,Эллен Помпео,Walt Disney,
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