«Анатомия страсти»: почему Помпео решила прервать съемки

Издания Variety и The Hollywood Reporter пишут, что исполнительница главной роли в медицинской драме всех времен и народов «Анатомия страсти» (оригинальное название — Grey's Anatomy) появится лишь в восьми из 22 эпизодов нового 19 сезона.

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Связано это с тем, что Эллен Помпео планирует сняться в другом проекте. Стало известно, что она сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером в мини-сериале стримингового сервиса Hulu, принадлежащего The Walt Disney Company. Название пока неизвестно, а вот сюжет драмы в секрете не держат. Это будет история пары со Среднего Запада, которая усыновила 8-летнюю девочку с редкой формой карликовости. В процесс воспитания ребенка вместе с тремя своими биологическими детьми родители начинают думать, что девочка может быть не той, за кого себя выдает.