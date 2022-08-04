Трансвестит снимется в сериале про преемницу Железного человека

Победить нескольких сезонов реалити-шоу про дрэг-квинов «Королевские гонки Ру Пола» Шей Кулей присоединится к киновселенной Marvel. Он сыграет в сериале «Железное сердце».
Кого именно исполнит Кулей, пока что не известно, однако уточняется, что его персонаж не будет значительным. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на свои источники.
Сериал «Железное сердце» станет продолжением истории Железного человека. Сюжет расскажет о гениальной девушке-подростке по имени Рири Уильямс. Она создает боевой костюм и становится преемницей Железного человека. Премьера сериала должна состояться в 2023 году.