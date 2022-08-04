Самые ожидаемые сериалы августа 2022: даты выхода

Лето — отличное время для самых громких премьер. «Рамблер» рассказывает, какие сериалы выходят в августе и почему они стоят того, чтобы их посмотреть.
Фанаты «Игры престолов» ждали и наконец дождались. Приквел саги о том, как боролись за власть Таргариены, за двести лет до тех событий, которые происходили в сериале. Сюжет строится вокруг того, что король Семи Королевств решает передать власть старшей дочери, но по закону таких прав у женщин нет. И тут все начинается.
Для всех фанатов Нила Геймана — сериал по легендарному комиксу «Песочный человек». Действие разворачивается в наши дни. Бывший в заточении владыка снов Морфей обретает свободу и мечтает вернуть власть, также его цель — найти преемника уставшему Люциферу. Продюсером сериала выступает Нил Гейман, а значит шоу будет близко к изначальной задумке автора.
Продавец автомобилей падает с 20-го этажа и открывает в себе способность видеть души умерших. Неуспокоившиеся покойники заставляют его решать их проблемы, с которыми они не могли или не успели справиться при жизни. Так, неудачливому, но отзывчивому герою приходится встретить свою бывшую тещу, физрука, бандита и собственного отца, исчезнувшего много лет назад.
Юристка Дженнифер Уолтерс от собственного брата получает суперспособность — теперь и она тоже может превратиться в Халка. Но вместо того, чтобы наслаждаться и делать то, что невозможно в облике обычной женщины, она ведет себя как ни в чем не бывало, и даже ходит на работу. Что не так с этой странной в хорошем смысле женщиной?
Терапевт вдруг попадает в заложники к собственному пациенту — серийному убийце. Чтобы не стать соучастником страшных преступлений, он должен спасти своего несчастного, но крайне опасного подопечного. Но как? А всего лишь нужно помочь убийце перестать убивать! Это невероятно сложно, но главное, что пациент и сам осознает свою проблему.
Герои сериала «Новенький» начали самостоятельную жизнь в разных городах. Но случай заставляет их вновь собраться вместе, чтобы помочь Лере, которая чуть не совершила самоубийство из-за того, что кто-то слил в сеть ее интимное видео.
Фанаты популярнейшего зомби-сериала «Ходячие мертвецы» увидят четвертый спин-офф, в котором покажут, что было до эпидемии и что стало с миром после нее.
Мохаммед Амер — беженец из Палестины, который стал стенд-ап комиком и пытается адаптироваться к американской жизни. В основе сюжета — автобиография Мохаммеда Амера, который принял самое непосредственное участие в создании сериала.
Одноименный роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт решили экранизировать в Южной Корее, конечно же, на свой южнокорейский лад. В основе сюжета — история трех сестер из бедной семьи.
Олигарх-нефтяник попал под ожидаемые, но очень обидные санкции. Он экономит буквально на всем: отказывается от прислуги, влезает в долги. И лишь верный дворецкий не бросает своего работодателя. Внезапно к их скромной компании присоединяются бывшая жена, теща и команда футболистов.