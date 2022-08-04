Самые ожидаемые сериалы августа 2022: даты выхода

Лето — отличное время для самых громких премьер. «Рамблер» рассказывает, какие сериалы выходят в августе и почему они стоят того, чтобы их посмотреть.

Фото: Кадр из сериала "Дом дракона" Кадр из сериала "Дом дракона"

«Дом Дракона»

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Производство: США

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссеры: Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер

В ролях: Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси

Дата премьеры: 22 августа

Кадр из сериала "Дом дракона"

Фанаты «Игры престолов» ждали и наконец дождались. Приквел саги о том, как боролись за власть Таргариены, за двести лет до тех событий, которые происходили в сериале. Сюжет строится вокруг того, что король Семи Королевств решает передать власть старшей дочери, но по закону таких прав у женщин нет. И тут все начинается.

«Песочный человек»

Производство: Великобритания, США

Жанр: ужасы, фэнтези

Режиссеры: Джейми Чайлдс, Андрес Байс, Луиз Хупер

В ролях: Том Стёрридж, Бойд Холбрук, Дженна Коулман

Дата выхода: 5 августа

Кадр из сериала "Песочный человек"

Для всех фанатов Нила Геймана — сериал по легендарному комиксу «Песочный человек». Действие разворачивается в наши дни. Бывший в заточении владыка снов Морфей обретает свободу и мечтает вернуть власть, также его цель — найти преемника уставшему Люциферу. Продюсером сериала выступает Нил Гейман, а значит шоу будет близко к изначальной задумке автора.

«Закрыть гештальт»

Производство: Россия

Жанр: комедия, фантастика

Режиссер: Максим Пежемский

В ролях: Александр Ильин-мл., Денис Власенко, Анна Зайкова

Дата выхода: 11 августа

Кадр из сериала "Закрыть гештальт"

Продавец автомобилей падает с 20-го этажа и открывает в себе способность видеть души умерших. Неуспокоившиеся покойники заставляют его решать их проблемы, с которыми они не могли или не успели справиться при жизни. Так, неудачливому, но отзывчивому герою приходится встретить свою бывшую тещу, физрука, бандита и собственного отца, исчезнувшего много лет назад.

«Женщина-Халк: Адвокат»

Производство: США

Жанр: фантастика, боевик

Режиссер: Кэт Койро, Ану Валиа

В главных ролях: Татьяна Маслани, Марк Руффало, Чарли Кокс

Дата выхода: 17 августа

Кадр из сериала "Женщина-Халк: Адвокат"

Юристка Дженнифер Уолтерс от собственного брата получает суперспособность — теперь и она тоже может превратиться в Халка. Но вместо того, чтобы наслаждаться и делать то, что невозможно в облике обычной женщины, она ведет себя как ни в чем не бывало, и даже ходит на работу. Что не так с этой странной в хорошем смысле женщиной?

«Пациент»

Производство: США

Жанр: триллер, драма

Режиссеры: Кевин Брэй, Гвинет Хердер-Пэйтон, Крис Лонг

В ролях: Донал Глисон, Эндрю Лидз, Дэвид Алан Грир

Дата выхода: 30 августа

Кадр из сериала "Пациент"

Терапевт вдруг попадает в заложники к собственному пациенту — серийному убийце. Чтобы не стать соучастником страшных преступлений, он должен спасти своего несчастного, но крайне опасного подопечного. Но как? А всего лишь нужно помочь убийце перестать убивать! Это невероятно сложно, но главное, что пациент и сам осознает свою проблему.

«Новенькие»

Производство: Россия

Жанр: драма, триллер

Режиссер: Оксана Барковская

В ролях: Глеб Калюжный, Анна Демидова, Виталий Щербина

Дата выхода: 10 августа

Кадр из сериала "Новенькие"

Герои сериала «Новенький» начали самостоятельную жизнь в разных городах. Но случай заставляет их вновь собраться вместе, чтобы помочь Лере, которая чуть не совершила самоубийство из-за того, что кто-то слил в сеть ее интимное видео.

«Истории ходячих мертвецов»

Производство: США

Жанр: фэнтези

Режиссер: Хайфа Аль-Мансур, Дебора Кампмейер, Майкл Е. Сатраземис

В ролях: Сара Грехэм, Оливия Манн, Эмбет Дэвидц

Дата выхода: 14 августа

Кадр из сериала "Истории ходячих мертвецов"

Фанаты популярнейшего зомби-сериала «Ходячие мертвецы» увидят четвертый спин-офф, в котором покажут, что было до эпидемии и что стало с миром после нее.

«Mo»

Производство: США

Жанр: комедия

Режиссер: Солван Наим

В ролях: Тереса Руис, Мохаммед Амер, Омар Эльба

Дата выхода: 24 августа

Кадр из сериала "Мо"

Мохаммед Амер — беженец из Палестины, который стал стенд-ап комиком и пытается адаптироваться к американской жизни. В основе сюжета — автобиография Мохаммеда Амера, который принял самое непосредственное участие в создании сериала.

«Маленькие женщины»

Производство: Южная Корея

Жанр: драма

Режиссер: Ким Хи-вон

В ролях: Ким Го-ын, Нам Джи-хён, Пак Чи-ху

Дата выхода: 27 августа

Кадр из сериала "Маленькие женщины"

Одноименный роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт решили экранизировать в Южной Корее, конечно же, на свой южнокорейский лад. В основе сюжета — история трех сестер из бедной семьи.

«Бедный олигарх»

Производство: Россия

Жанр: комедия

Режиссер: Гайк Асатрян

В ролях: Владимир Сычев, Максим Лагашкин, Клара Бела Балде

Дата выхода: 27 августа

Кадр из сериала "Бедный олигарх"