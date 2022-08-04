«Самурай-гурман» – лучший сериал, чтобы познать жизнь через еду

Бывает, придешь с работы уставший, голодный и злой, и хочется переключиться на что-нибудь приятное и медитативное. Кажется, именно для этого был создан прекрасный мини-сериал «Самурай-гурман». Не обращайте внимания на странное название, лучше закажите суши и включайте.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

В мире политическая и экономическая нестабильность, на работе – завал, а в интернете только плохие новости. Лучшее лекарство от хандры и уныния – сериал «Самурай-гурман», вышедший на Netflix еще в 2017 году и при этом ничуть не устаревший морально.

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«Самурай-гурман» относится к тем сериалам, в которые влюбляешься в первых минут и сразу жалеешь, что он такой короткий. Он поражает те струны души, которые мы так редко задеваем в повседневной жизни. Он помогает выпустить эмоции, которые копятся глубоко внутри и просятся наружу.

Это сериал о любви к еде, к японской еде.

Сюжет сериала максимально прост. Японский дедуля, отработав не один десяток лет в корпорации, наконец выходит на пенсию. В первый день своей «свободы» он было теряется: что делать? Куда себя деть? Как провести этот день? Ответ не заставляет себя долго ждать: во время прогулки Такеши Кацуми решает заглянуть в ресторанчик, который проходил много раз мимо по дороге на работу.

Тут он и открывает для себя магию вкусной еды. Причем тут самурай? Самурая – это настоящее альтер-эго Такеши Кацуми. Быть может, он и провел 38 лет за работой в офисе, но в душе он всегда оставался гордым и бесстрашным японским самураем. И вот, когда первое блюдо уже съедено, дедуля решается выпить пива – прямо посреди рабочего дня, настоящая дерзость для японца. Но как бы поступил настоящий самурай? Попросил бы рюмку сакэ. И вот пенное льется в бокал к дедуле.

К своим 60 годам Такеши начинает получать удовольствие отпростых вещей. Например, от самой обычной еды.

Создатели сериала сделали все, чтобы простые блюда выглядела как самый желанный шедевр мишленовских ресторан. Смотреть сериал на голодный желудок категорически запрещено – как минимум, закажите сет роллов. Как максимум, приготовьте сами традиционный мисо-суп. В общем, наблюдать, как пожилой японец находит свой дзен, попивая пиво и закусывая шашлычками – настоящее наслаждение. Актер прекрасно отыгрывает все эмоции, которые ему доставляет еда – жмурится и причмокивает так, что зрителю станет завидно.