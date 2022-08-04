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1 час назад

Вампирский сериал Netflix «Первое убийство» оказался провальным

Inc-News

Вампирский сериал Netflix «Первое убийство» оказался провальным. Проект пришлось закрыть уже после первого сезона.

Вампирский сериал «Первое убийство» оказался провальным
Фото: Inc-NewsInc-News

Как пишут инсайдеры, Netflix закрыл сериал "Первое убийство" уже после первого сезона. Как показали опросы, зрители оказались фильмом откровенно разочарованы, а оценки критиков оказались еще ниже.

Не помогли ни Сара Кэтрин Хук и Имани Льюис в главных ролях, ни продюсирование актрисы Эммы Робертс.

История Каллиопы из клана охотников на вампиров и Джульетты — потомка древнейшего и могущественного вампирского клана не воодушевила любителей качественного кино.

В связи с этим продолжения у проекта, которые впервые вышел на большой экране в июне этого года, не последует.

Сериалы,Эмма Робертс,Netflix,
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