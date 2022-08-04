Вампирский сериал «Первое убийство» оказался провальным

Вампирский сериал Netflix «Первое убийство» оказался провальным. Проект пришлось закрыть уже после первого сезона.
Как пишут инсайдеры, Netflix закрыл сериал "Первое убийство" уже после первого сезона. Как показали опросы, зрители оказались фильмом откровенно разочарованы, а оценки критиков оказались еще ниже.
Не помогли ни Сара Кэтрин Хук и Имани Льюис в главных ролях, ни продюсирование актрисы Эммы Робертс.
История Каллиопы из клана охотников на вампиров и Джульетты — потомка древнейшего и могущественного вампирского клана не воодушевила любителей качественного кино.
В связи с этим продолжения у проекта, которые впервые вышел на большой экране в июне этого года, не последует.