Сериалы для любителей ужастиков, от которых вы не раз вздрогнете

Для тех, кто хочет пощекотать себе нервы, Рамблер» собрал топ сериалов, которые точно оценят любители ужасов.

Фото: Кадр из сериала "Страшные сказки" Кадр из сериала "Страшные сказки"

«Печатная машинка»

В старый заброшенный особняк приезжает писательница вместе с дочерью. На чердаке она обнаруживает старинную печатную машинку, на которой пишет одну из глав нового романа и тем самым пробуждает древнее зло, которое скрывается в доме.

Кадр из сериала "Печатная машинка"

«Живые и мертвые»

События разворачиваются в 1894-м и рассказывают о молодой паре, переехавшей на ферму, доставшуюся им в наследство. Правда, их появление в английской глуши пробуждает странные и опасные сверхъестественные явления, которые начинают угрожать их браку.

Кадр из сериала "Живые и мертвые"

«Отель "Бо Сежур"»

Главная героиня Като просыпается утром в комнате отеля вся в крови, она ничего не помнит о прошлой ночи, но постепенно обнаруживает, что окружающие не в состоянии видеть ее и слышать. Теперь ей предстоит разгадать тайну собственной смерти, только правда ей может не понравиться…

Кадр из сериала "Отель "Бо Сежур""

«Страшные сказки»

Сериал в жанре фэнтези, номинант на «Золотой глобус» в 2016 году, про всевозможных персонажей фольклорных ужасов: вампиров, оборотней, ведьм, живых мертвецов и другую нечисть, живущую в закоулках Лондона. Все они, начиная охоту за человеческими телами и душами, делят Лондон между собой.

«Призраки дома на холме»

Драматический ужастик от Netflix, события которого разворачиваются в начале 90-х в семье с пятью детьми. Они переезжают в старый особняк с целью отремонтировать его и продать, но в первую же ночь младшая девочка видит призрака...