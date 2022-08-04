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1 час назад

Сериалы для любителей ужастиков, от которых вы не раз вздрогнете

Мира Маркина

Для тех, кто хочет пощекотать себе нервы, Рамблер» собрал топ сериалов, которые точно оценят любители ужасов.

Сериалы для любителей ужастиков, от которых вы не раз вздрогнете
Фото: Кадр из сериала "Страшные сказки"Кадр из сериала "Страшные сказки"

«Печатная машинка»

В старый заброшенный особняк приезжает писательница вместе с дочерью. На чердаке она обнаруживает старинную печатную машинку, на которой пишет одну из глав нового романа и тем самым пробуждает древнее зло, которое скрывается в доме.

Кадр из сериала "Печатная машинка"

«Живые и мертвые»

События разворачиваются в 1894-м и рассказывают о молодой паре, переехавшей на ферму, доставшуюся им в наследство. Правда, их появление в английской глуши пробуждает странные и опасные сверхъестественные явления, которые начинают угрожать их браку.

Кадр из сериала "Живые и мертвые"

«Отель "Бо Сежур"»

Главная героиня Като просыпается утром в комнате отеля вся в крови, она ничего не помнит о прошлой ночи, но постепенно обнаруживает, что окружающие не в состоянии видеть ее и слышать. Теперь ей предстоит разгадать тайну собственной смерти, только правда ей может не понравиться…

Кадр из сериала "Отель "Бо Сежур""

«Страшные сказки»

Сериал в жанре фэнтези, номинант на «Золотой глобус» в 2016 году, про всевозможных персонажей фольклорных ужасов: вампиров, оборотней, ведьм, живых мертвецов и другую нечисть, живущую в закоулках Лондона. Все они, начиная охоту за человеческими телами и душами, делят Лондон между собой.

Кадр из сериала "Страшные сказки"

«Призраки дома на холме»

Драматический ужастик от Netflix, события которого разворачиваются в начале 90-х в семье с пятью детьми. Они переезжают в старый особняк с целью отремонтировать его и продать, но в первую же ночь младшая девочка видит призрака...

Кадр из сериала "Призраки дома на холме"
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