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2 часа назад

Киану Ривз получил главную роль в сериале «Дьявол в белом городе»

Inc-Newsиещё 2

Киану Ривз получил главную роль в сериале «Дьявол в белом городе»Продюсерами проекта выступят легендарный Мартин Скорсезе и знаменитый Леонардо ДиКаприо.

Киану Ривз сыграет главную роль в сериале «Дьявол в Белом городе»
Фото: Inc-NewsInc-News

Стало известно о скором начале съемок фильма по мотивам романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе», одну из главных ролей в котором предложили Киану Ривзу.

Это будет история о странной дружбе блестящего архитектора и наемного убийцы в конце девятнадцатого столетия.

Обаятельный маньяк превращает один из городских гостиничных комплексов в так называемый «Замок смерти» со множеством ловушек, лабиринтов и камер для пыток, куда и заманивает своих жертв.

Кого будет играть Ривз, пока не понятно. Но с учетом того, что «Дьявол в белом городе» будет не полнометражным фильмом, а телевизионным проектом, для Киану эта роль станет по-настоящему дебютной.

Сериалы,Эрик Ларсон,Мартин Скорсезе,Киану Ривз,Леонардо ДиКаприо,
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