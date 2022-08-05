Киану Ривз сыграет главную роль в сериале «Дьявол в Белом городе»

Киану Ривз получил главную роль в сериале «Дьявол в белом городе»Продюсерами проекта выступят легендарный Мартин Скорсезе и знаменитый Леонардо ДиКаприо.

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Стало известно о скором начале съемок фильма по мотивам романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе», одну из главных ролей в котором предложили Киану Ривзу.

Это будет история о странной дружбе блестящего архитектора и наемного убийцы в конце девятнадцатого столетия.

Обаятельный маньяк превращает один из городских гостиничных комплексов в так называемый «Замок смерти» со множеством ловушек, лабиринтов и камер для пыток, куда и заманивает своих жертв.