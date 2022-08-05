Киану Ривз сыграет главную роль в сериале «Дьявол в Белом городе»

Киану Ривз получил главную роль в сериале «Дьявол в белом городе»Продюсерами проекта выступят легендарный Мартин Скорсезе и знаменитый Леонардо ДиКаприо.
Стало известно о скором начале съемок фильма по мотивам романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе», одну из главных ролей в котором предложили Киану Ривзу.
Это будет история о странной дружбе блестящего архитектора и наемного убийцы в конце девятнадцатого столетия.
Обаятельный маньяк превращает один из городских гостиничных комплексов в так называемый «Замок смерти» со множеством ловушек, лабиринтов и камер для пыток, куда и заманивает своих жертв.
Кого будет играть Ривз, пока не понятно. Но с учетом того, что «Дьявол в белом городе» будет не полнометражным фильмом, а телевизионным проектом, для Киану эта роль станет по-настоящему дебютной.