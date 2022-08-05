Каким получился сериал "Песочный человек"

Нилу Гейману, одному из самых влиятельных писателей и сценаристов в жанре научной фантастики, грех жаловаться на недостаток внимания. Многие его книги были экранизированы: "Звездная пыль", "Американские боги", "Благие знамения"… И вот пришла очередь еще одного важного произведения в его библиографии — "Песочного человека". Точнее, очередь до него дошла еще в середине 90-х, но с тех пор "Песочный человек" превратился в настоящий кошмар любого продюсера. Сменялись имена сценаристов и режиссеров, инвесторы приходили и уходили, в какой-то момент к проекту присоединился Джозеф Гордон-Левитт, но в итоге покинул его из-за креативных разногласий со студией Warner Bros. Гейман сам не очень-то приветствовал идею экранизации "Песочного человека", потому что все адаптации казались ему ужасными.

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"Я провел 32 года в борьбе с плохими адаптациями "Песочного человека". И иногда это требовало огромных усилий. Я обычно держался подальше от этих адаптаций, отчасти потому, что, если бы они оказались ужасными, я мог сказать: "Нет, нет, нет, не смотрите это. Это ужасно". Это было моей суперсилой",

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— рассказывает писатель.

Однако в 2019 году в этой долгоиграющей истории произошел поворотный момент: за адаптацию взялся Netflix, фильм был превращен в сериал, а в соавторы — приглашен сам Гейман, чтобы у него точно не было возможности сказать, что эта экранизация не удалась. В итоге сериал получился одним из самых дорогостоящих ТВ-проектов вселенной DC. Шоураннером стал сценарист "Чудо-женщины", продюсер "Секса в большом городе" и "Анатомии Грей" Аллан Хайнберг, а продюсером — ответственный за "Бэтмена. Начало" и "Темного рыцаря" Дэвид С. Гойер. Эта "дрим-тим" точно не должна ударить в грязь лицом.

О чем "Песочный человек"

Сериал рассказывает историю Песочного человека, Морфея, Сна — у героя много имен, — который управляет царством снов. В 1916 году в результате оккультного ритуала Морфея ловят люди и заточают в тюрьме. Царство снов оказывается без предводителя, и в нем наступает хаос. Через 105 лет божеству удается вырваться из заточения, однако его беды только начинаются. Морфею предстоит обрести самого себя, вернуться в свои владения и столкнуться со злейшими врагами.

Песочный человек принадлежит к божественной семье Бесконечных, которые управляют различными ипостасями жизни во Вселенной. Члены этой семьи будут иметь огромное значение в сериале, и, по словам Гойера, внимание часто будет смещаться с самого Морфея на его родственников. В итоге у Netflix получилась антология из десяти серий по часу каждая, то есть каждый эпизод будет обособленной историей.

По словам Гойера, "Песочного человека" можно охарактеризовать как "историю о боге, который на протяжении времени теряет свои божественные свойства и становится смертным, учится быть смертным". А еще это мелодрама, история о дисфункциональной семье. "Бесконечные хоть и богоподобные существа, тоже могут ссориться. Некоторые из них ненавидят друг друга, некоторые любят. Только когда ссорятся они, страдает вся Вселенная".

Кто есть кто

Главная роль в сериале досталась английскому актеру Тому Стерриджу, известному по ролям в фильмах "Рок-волна", "Вдали от обезумевшей толпы", а также по сериалам "Пустая корона" и недавней "Ирме Веп" Оливье Ассайаса. На протяжении первого сезона ему предстоит найти артефакты, определяющие Песочного человека: мешок сновидческого песка, который помогает усыплять людей и манипулировать их снами, защитную маску из костей богов и рубин, позволяющий сделать сны реальностью.

Главная союзница и подруга Морфея — сестра Смерть. По версии Геймана, Смерть не так страшна, как мы себе ее обычно представляем. Она, наоборот, пытается сделать уход в мир иной максимально комфортным и плавным. Смерть добра, эмпатична и помогает сдерживать резкие порывы Песочного человека. Эту роль исполнила актриса Кирби Хауэлл-Батист, которая играла в сериалах "Убивая Еву" и "Вероника Марс". Вот еще несколько родственников Морфея: Желание сыграла небинарная персона Мэйсон Александр Парк, Отчаяние — Донна Престон, а их главной антагонисткой стала звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи, которая перевоплотилась в одно из самых могущественных существ во Вселенной — Люцифера. Также в сериале появятся Вивьенн Ачеампонг в роли библиотекаря Царства снов, Бойд Холбрук в качестве кошмара Коринтиана, Чарльз Дэнс, сыгравший человека, которому удалось пленить Морфея, и Стивен Фрай, который исполнил роль не человека, а места, куда пытаются попасть все спящие. А еще в сериале мог сняться сам Нил Гейман, но это неточно.

По словам писателя, ни одна серия шоу не будет похожа на другую: "Ты смотришь первый эпизод и думаешь: "А, ну все понятно, это как "Аббатство Даунтон", только с магией", но потом ко второму эпизоду ты думаешь: "Что это вообще такое?"… Пятый эпизод самый мрачный и травматичный, а шестой эпизод, наоборот, очень милый и приятный".