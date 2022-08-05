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51 минуту назад

Что известно о новом сериале "Любовь советского союза"

Мира Маркина

Не так давно стартовали съемки исторического сериала "Любовь советского союза". Подробнее о том, почему стоит ждать эту многосерийную картину – в материале "Рамблера".

Что известно о новом сериале "Любовь советского союза"
Фото: Кадр из сериала "Любовь советского союза"Кадр из сериала "Любовь советского союза"

Сюжет

Сериал повествует о жизни знаменитой советской актрисы 1930-х годов. Это время в истории СССР было поистине уникальным: революция и гражданская война остались позади и прошли мимо молодежи тех лет, и вместе с тем у них была надежда на светлое будущее, в котором смогут воплотиться все планы и мечты.

"Любовь советского союза" – это не байопик, поэтому главная героиня не играет кого-то из реальных актрис прошлого. Однако она является собирательным образом и, по словам создателей картины, вобрала в себя черты таких легенд, как Любовь Орлова и Валентина Серова.

Создатели

Главную роль в сериале исполнила 26-летняя Ангелина Стречина, известная по проектам "Мир, дружба, жвачка", "Сестры", "Триггер" и "Пищеблок".

"Впереди работа и воплощение образа своенравной и безумно талантливой актрисы, как и максимально бесстрашного человека. Моя героиня любит жизнь и жить, она из той редкой категории людей, в которых так много энергии, что они словно горят, поэтому она во всех смыслах — огромная звезда",

– поделилась своими мыслями актриса.

В картине также снялись Кирилл Кузнецов, Роман Васильев, Ангелина Поплавская, Федор Федотов, Елена Муравьева и другие.

Режиссером выступил Дмитрий Иосифов, а одним из генеральных продюсеров Константин Эрнст.

Премьера

Ориентировочно увидеть сериал можно будет осенью 2023 года. Сначала его покажет Okko, а затем "Любовь советского союза" появится в эфире Первого канала.

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