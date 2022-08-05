Режиссер «Сватов» прокомментировал уход Добронравова

Эдуард Радзюкевич прокомментировал уход из сериала «Сваты» Федора Добронравова. Его слова передает NEWS.ru.
Режиссер считает, что об успехе или неуспехе продолжения сериала пока говорить рано, а уход Добронравова назвал осознанным выбором актера.
"Как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова, надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит решил, что хватит", — заявил Радзюкевич.
Последнее время сериал связаны со скандалами. Актеры выступали за то, что углубить роли, но создателей интересовала только выгода. В итоге, седьмой сезон сериала вызвал недовольство зрителей.
По мнению критиков, дело в неоправданных ожиданиях аудитории, слабом сюжете и плохом монтаже «Сватов-7». Из плюсов выделили лишь хорошую игру актеров.
До этого мы рассказывали о роковой ошибке руководства сериала "Сваты".