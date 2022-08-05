Режиссер «Сватов» прокомментировал уход Добронравова

"Как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова, надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит решил, что хватит", — заявил Радзюкевич.