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37 минут назад

В приквеле "Игры престолов" будет много эротических сцен

Газета.Ruиещё 1

Актер Мэтт Смит признался, что в «Доме Дракона» слишком много эротических сцен.

В приквеле "Игры престолов" будет много эротических сцен
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Британский артист, сыгравший в приквеле «Игры престолов» воина Деймона Таргариена, рассказал в интервью Variety о съемках в сериале. По словам звезды, зрителей ожидает изобилие эротических сцен.

«Как по мне, то подобных эпизодов в шоу даже слишком много», — заявил Смит.

Несмотря на откровенность некоторых сюжетных линий, которые роднят «Дом Дракона» с «Игрой престолов», по словам исполнительного продюсера Сары Хесс, в приквеле отсутствуют сцены сексуализированного насилия. По мнению создателей, это важное отличие от «Игры престолов», в которой были неединичные сцены изнасилований.

«Мы решили сосредоточиться на теме насилия в отношении женщин, которое присуще патриархальной системе», — уточнила Хесс.

Премьера «Дома Дракона» в России состоится в «Амедиатеке» 22 августа.

Сериалы,Игра престолов,Сара Хесс,Мэтт Смит,
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