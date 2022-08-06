В приквеле "Игры престолов" будет много эротических сцен

Актер Мэтт Смит признался, что в «Доме Дракона» слишком много эротических сцен.

Британский артист, сыгравший в приквеле «Игры престолов» воина Деймона Таргариена, рассказал в интервью Variety о съемках в сериале. По словам звезды, зрителей ожидает изобилие эротических сцен.

«Как по мне, то подобных эпизодов в шоу даже слишком много», — заявил Смит.

Несмотря на откровенность некоторых сюжетных линий, которые роднят «Дом Дракона» с «Игрой престолов», по словам исполнительного продюсера Сары Хесс, в приквеле отсутствуют сцены сексуализированного насилия. По мнению создателей, это важное отличие от «Игры престолов», в которой были неединичные сцены изнасилований.