Канадский актер Киану Ривз впервые исполнит главную роль в сериале, пишет The Hollywood Reporter.

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По данным издания, стриминговый сервис Hulu адаптирует бестселлер Эрика Ларсона "Дьявол в Белом городе", где Ривз сыграет главную роль. Исполнительными продюсерами сериала станут американский актер Леонардо ДиКаприо и режиссер Мартин Скорсезе.

Сериал расскажет об архитекторе Дэниеле Бернхеме, который спешит оставить свой след в истории на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, и серийном убийце Г. Х. Холмсе. Ранее сообщалось, что на фестивале Comic Con представили дебютный тизер четвертого "Джона Уика" с Киану Ривзом в главной роли.

Ролик длится минуту, но состоит из фирменных для франшизы элементов: эффектных погонь, перестрелок и рукопашных схваток наемников, охотящихся за героем Ривза.