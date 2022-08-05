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1 час назад

Киану Ривз впервые исполнит главную роль в сериале

Газета.Ru

Канадский актер Киану Ривз впервые исполнит главную роль в сериале, пишет The Hollywood Reporter.

Киану Ривз впервые исполнит главную роль в сериале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, стриминговый сервис Hulu адаптирует бестселлер Эрика Ларсона "Дьявол в Белом городе", где Ривз сыграет главную роль. Исполнительными продюсерами сериала станут американский актер Леонардо ДиКаприо и режиссер Мартин Скорсезе.

Сериал расскажет об архитекторе Дэниеле Бернхеме, который спешит оставить свой след в истории на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, и серийном убийце Г. Х. Холмсе. Ранее сообщалось, что на фестивале Comic Con представили дебютный тизер четвертого "Джона Уика" с Киану Ривзом в главной роли.

Ролик длится минуту, но состоит из фирменных для франшизы элементов: эффектных погонь, перестрелок и рукопашных схваток наемников, охотящихся за героем Ривза.

Авторы не раскрывают подробности сюжета, но сообщается, что действие четвертой части развернется в США, Японии, Иордании, Франции, а также в столице Германии. В фильме появятся новые артисты в лице Билла Скарсгарда, Донни Йена и Хироюки Санада, и также в проект вернутся уже знакомые союзники Уика, которых сыграли Иэн Макшейн, Лоуренс Фишберн и Лэнс Реддик.

Сериалы,Джон Уик,Билл Скарсгард,Эрик Ларсон,Лэнс Реддик,Иэн Макшейн,Мартин Скорсезе,Киану Ривз,Леонардо ДиКаприо,
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