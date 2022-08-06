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3 часа назад

Питер Джексон мог помочь авторам «Колец власти», но те «обрубили» связь

Игромания.ру

Постановщик «Властелина колец» Питер Джексон рассказал, что мог помочь авторам сериала Amazon, но те перестали выходить на связь.

Питер Джексон мог помочь авторам «Колец власти»
Фото: Игромания.ру - Игровые новостиИгромания.ру - Игровые новости

Поначалу создатели «Колец власти» поинтересовались у режиссёра о потенциальном участии в проекте — тот ответил, что без знакомства со сценарием не может ответить на подобный вопрос. И авторы шоу пообещали прислать ему сценарии первых эпизодов, когда те будут готовы. Но этого не произошло.

Сценарии так никогда и не прислали. Это было последнее, что я слышал от той стороны, что абсолютно нормально. Никаких жалоб у меня нет.

Постановщик добавил, что желает создателям успеха и обязательно посмотрит сериал. В особенности он будет рад сделать это в качестве обычного зрителя, ведь создавать подобные проекты очень сложно.

Представители Amazon ответили на заявления Джексона, отметив, что хотели разделить фильмы и сериал, хотя при этом «чрезвычайно уважают» постановщика и его работу. По данным источников СМИ, для подобного решения было несколько причин: Шоураннеры проекта пытались связаться с Джексоном, но столкнулись с легальными проблемами, поскольку фильмы принадлежат Warner Bros.; В студии сменилось руководство, её покинул и один из «защитников» Джексона; Против участия режиссёра выступали наследники Толкина — в прошлом Кристофер Толкин не раз критиковал ленты автора, считая, что тот «испоганил» работу его отца.

Сам Джексон отметил, что оригинальную трилогию вряд ли бы запустили в производство сегодня, особенно с ним во главе и готовностью студии потратить деньги ради трёх фильмов сразу.Премьера «Колец власти» состоится на Amazon уже 2 сентября.

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