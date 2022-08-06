Питер Джексон мог помочь авторам «Колец власти»

Постановщик «Властелина колец» Питер Джексон рассказал, что мог помочь авторам сериала Amazon, но те перестали выходить на связь.

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Поначалу создатели «Колец власти» поинтересовались у режиссёра о потенциальном участии в проекте — тот ответил, что без знакомства со сценарием не может ответить на подобный вопрос. И авторы шоу пообещали прислать ему сценарии первых эпизодов, когда те будут готовы. Но этого не произошло.

Сценарии так никогда и не прислали. Это было последнее, что я слышал от той стороны, что абсолютно нормально. Никаких жалоб у меня нет.

Постановщик добавил, что желает создателям успеха и обязательно посмотрит сериал. В особенности он будет рад сделать это в качестве обычного зрителя, ведь создавать подобные проекты очень сложно.

Представители Amazon ответили на заявления Джексона, отметив, что хотели разделить фильмы и сериал, хотя при этом «чрезвычайно уважают» постановщика и его работу. По данным источников СМИ, для подобного решения было несколько причин: Шоураннеры проекта пытались связаться с Джексоном, но столкнулись с легальными проблемами, поскольку фильмы принадлежат Warner Bros.; В студии сменилось руководство, её покинул и один из «защитников» Джексона; Против участия режиссёра выступали наследники Толкина — в прошлом Кристофер Толкин не раз критиковал ленты автора, считая, что тот «испоганил» работу его отца.