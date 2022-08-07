Бондарчук и Тодоровский приступили к съемкам сериала Андреевой

В Москве стартовали съемки 10-серийного драмеди «Актрисы» — совместного проекта Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии. Режиссером-постановщиком стал Федор Бондарчук, автором сценария — Паулина Андреева, которая вместе с Алексеем Киселеым также является шоураннером сериала. Цифровая премьера сериала состоится в 2023 году в видеосервисах Wink и Кинопоиск.
Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Производством занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также команда первого сериала Федора Бондарчука «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Съемки проходят в Москве и Подмосковье, а также в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова.
«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.
Светлана Ходченкова
Актеру играть актера — наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере, куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее.
Сергей Гилев
Поначалу было даже страшно: я не был близко знаком с Федором Сергеевичем, не знал, чего ждать от проекта. Но потом мы все собрались на читку, и стало не страшно, а хорошо и весело. И первая смена прошла, и на ней все было идеально. Как дальше — увидим, но будет точно интересно.
Елена Николаева
У нас мало произведений, которые пишут люди, знающие предмет. Паулина Андреева писала о том, что очень хорошо знает. Реалистичность в жанровом кино — редкий художественный подарок и зритель, надеюсь, оценит такой сериал. Ничего подобного в нашем кино не вспомнить.
Полина Пушкарук
Главная особенность этого проекта в том, что большая часть его создателей — изначально актеры, которые не боятся говорить о себе честно: о своих чувствах, переживаниях и страхах. Мне кажется, что именно эта смелость и будет определять сущность сериала.
Алексей Макаров
Сложно было не обратить внимание на такой сценарий — это же про актеров, а я сам актер, есть редкая возможность сыграть то, чем живешь и о чем наболело. Да еще в такой приятной компании и под началом такой масштабной личности, как режиссёр Федор Бондарчук, сниматься у которого — за честь для любого артиста. Так что в проект вхожу с радостными чувствами