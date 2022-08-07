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1 час назад

Сорвиголову впервые показали на кадре сериала «Женщина-Халк»

Чемпионат.com

Сорвиголова готовится к своему дебюту в киновселенной Marvel: слепой мститель появится в сериале «Женщина-Халк» и создатели шоу показали первый кадр с героем в исполнении Чарли Кокса.

Сорвиголову впервые показали на кадре сериала «Женщина-Халк»
Фото: championat.comchampionat.com

Костюм персонажа остался практически идентичным варианту из сериала Netflix, но чуть в других красках.

championat.com

Мэтт Мёрдок очутился в киновселенной в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» — адвокат представлял интересы Питера Паркера после раскрытия личности персонажа Мистерио. Теперь же пришло время впервые показать и альтер эго Мёрдока — Сорвиголову.

Персонаж, помимо шоу «Женщина-Халк», появится и в других проектах киновселенной, а в начале 2024 года он получит собственный сериал — «Сорвиголова: Рождённый заново». Первый сезон будет включать аж 18 эпизодов.

Сериалы,Чарли Кокс,
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