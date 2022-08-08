На экраны вышел приквел легендарного «Хищника». Обзор

На Hulu вышла «Добыча» Дэна Трахтенберга — приквел классического фантастического боевика «Хищник» Джона Мактирнана. «Лента.ру» рассказывает, как воинственный пришелец очутился в Америке XVIII века и почему культовой франшизе даже на пятом фильме по-прежнему остро не хватает Шварценеггера.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

1719 год, Северная Америка. По прериям рыщут трапперы, там же проживают еще вполне многочисленные индейские племена. Нару из племени команчей (Эмбер Мидфандер) уже овладела знахарским искусством, но мечтает пройти посвящение в охотники. Свое стремление она мотивирует как минимум наблюдательностью и смекалкой. В частности, она замечает странное небесное тело, на которое никто из соплеменников внимания не обращает. Тело — это космический корабль, с которым на Землю прибыл до боли знакомый инопланетный охотник, в режиме маскировки похожий на прозрачное желе. Хищник начинает понемногу истреблять в местных лесах змей и волков, а затем переключается и на соплеменников Нару. Тут-то у девушки и появляется возможность продемонстрировать боевые навыки и показать выжившим родственникам, кто тут охотник, а кто, собственно, добыча.

Видео дня

В перечне франшиз с самыми неудачными продолжениями «Хищник», очевидно, обойдет даже «Терминатора». У дредастого чудища дела как-то сразу не задались. Второй фильм с Дэнни Гловером хоть и приобрел локальный культовый статус, если и был шагом вперед, то на полусогнутых, а не вальяжной армейской походкой майора Шаффера по прозвищу Голландец. Дальше началась и вовсе какая-то неловкая чепуха: сначала попытка превратить Хищника в Годзиллу, сражающегося с Чужим, потом — столкновение с Эдрианом Броуди и Олегом Тактаровым («Хищники»). Последней надеждой было доверить перезапуск франшизы Шейну Блэку. Вроде бы ставка была беспроигрышная: сценарист «Смертельного оружия» и «Последнего бойскаута» не просто знает материал, он даже снимался в оригинальном фильме в роли первой жертвы Хищника. Однако и у Блэка вышло не слишком выразительно, хоть и с реверансами в адрес витального дурновкусия восьмидесятых.

В общем, загадочному охотнику пора было отправиться навсегда восвояси и забыть дорогу на Землю, но тут к продюсеру Дону Дэвису обратились режиссер Дэн Трахтенберг и сценарист Патрик Эйсон. Первый отметился несколько телевизионным по масштабу, но остроумным «Кловерфилд, 10» — сиквелом «Монстро»; второй работал продюсером на сериале «Джек Райан». В 2018-м году, сразу после выхода блэковского «Хищника», они сообщили Дэвису, что уже два года разрабатывают приквел оригинального фильма под рабочим названием «Черепа». История про свирепую индейскую знахарку на бумаге вновь смотрелась попаданием в десятку. В ней как минимум чувствовался намек на возвращение франшизы к корням: снова лес, снова схватка один на один. В то же время «Черепа» предполагали очевидный переворот — и гендерный, и этнический. Короче говоря, проект был запущен, правда, в итоге вышел не в кинотеатрах, а на сервисе Hulu.

Зарубежная критика бьется в экстазе, превознося «Добычу» и называя ее долгожданным шедевром, которого не хватало захиревшей франшизе, но акцент здесь, пожалуй, стоит сделать на интенсивности ожиданий. «Хищник» так и не ушел куда-нибудь на пятый экран стримингов, его продолжения снимают задорого, а критики так устали ругаться, что, увидев хотя бы и единственную искру фантазии, рефлекторно кричат «ура». Искра здесь действительно есть. Эйсон и Трахтенберг во всяком случае придумали какой-то оригинальный сеттинг, в теории обещающий что-то новое, а не очередной фан-сервис. Причем поле здесь самое широкое — и для ревизии кинематографа про индейцев, и для спиритического подключения, допустим, к фильмам с Гойко Митичем.

На деле же все разговоры про «Хищника» в дореволюционной Америке оказались строго декоративными. Сперва нам показывают продолжительный пролог с красиво снятыми лесами и качественно нарисованными животными — от волка и медведя до муравьишки. Затем следует небольшой промежуточный эпизод столкновения с французскими трапперами, а в третьем акте разворачивается уже непосредственно сражение с Хищником. Во многом структура «Добычи» повторяет фильм Джона Мактирнана, и немудрено: сама идея с дочерью команчей против пришельца взята именно оттуда — просто не все, возможно, помнят, что у Голландца была напарница, которую Хищник не трогал и даже защищал.

Тут есть от чего растрогаться: на месте и окровавленный листик, и ритуальное купание в грязи. Однако когда звучит знаковая для франшизы фраза «Если его можно ранить, то можно и убить», это уже перебор — верить в происходящее на экране становится невозможно. Тем более что вдогонку героиня с гордостью сообщает, что она «умнее бобра». Наконец, отдельно отметим тот факт, что фильм про индейцев снят преимущественно на английском — с вкраплениями экзотических индейских слов. Существует и версия, дублированная на язык команчей (интересно, как звучит в этом варианте сцена с трапперами), но это все-таки стыдноватый компромисс с широкой аудиторией. Мел Гибсон бы не одобрил.