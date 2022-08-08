На экраны вышел приквел легендарного «Хищника». Обзор

На Hulu вышла «Добыча» Дэна Трахтенберга — приквел классического фантастического боевика «Хищник» Джона Мактирнана. «Лента.ру» рассказывает, как воинственный пришелец очутился в Америке XVIII века и почему культовой франшизе даже на пятом фильме по-прежнему остро не хватает Шварценеггера.
1719 год, Северная Америка. По прериям рыщут трапперы, там же проживают еще вполне многочисленные индейские племена. Нару из племени команчей (Эмбер Мидфандер) уже овладела знахарским искусством, но мечтает пройти посвящение в охотники. Свое стремление она мотивирует как минимум наблюдательностью и смекалкой. В частности, она замечает странное небесное тело, на которое никто из соплеменников внимания не обращает. Тело — это космический корабль, с которым на Землю прибыл до боли знакомый инопланетный охотник, в режиме маскировки похожий на прозрачное желе. Хищник начинает понемногу истреблять в местных лесах змей и волков, а затем переключается и на соплеменников Нару. Тут-то у девушки и появляется возможность продемонстрировать боевые навыки и показать выжившим родственникам, кто тут охотник, а кто, собственно, добыча.
В перечне франшиз с самыми неудачными продолжениями «Хищник», очевидно, обойдет даже «Терминатора». У дредастого чудища дела как-то сразу не задались. Второй фильм с Дэнни Гловером хоть и приобрел локальный культовый статус, если и был шагом вперед, то на полусогнутых, а не вальяжной армейской походкой майора Шаффера по прозвищу Голландец. Дальше началась и вовсе какая-то неловкая чепуха: сначала попытка превратить Хищника в Годзиллу, сражающегося с Чужим, потом — столкновение с Эдрианом Броуди и Олегом Тактаровым («Хищники»). Последней надеждой было доверить перезапуск франшизы Шейну Блэку. Вроде бы ставка была беспроигрышная: сценарист «Смертельного оружия» и «Последнего бойскаута» не просто знает материал, он даже снимался в оригинальном фильме в роли первой жертвы Хищника. Однако и у Блэка вышло не слишком выразительно, хоть и с реверансами в адрес витального дурновкусия восьмидесятых.
В общем, загадочному охотнику пора было отправиться навсегда восвояси и забыть дорогу на Землю, но тут к продюсеру Дону Дэвису обратились режиссер Дэн Трахтенберг и сценарист Патрик Эйсон. Первый отметился несколько телевизионным по масштабу, но остроумным «Кловерфилд, 10» — сиквелом «Монстро»; второй работал продюсером на сериале «Джек Райан». В 2018-м году, сразу после выхода блэковского «Хищника», они сообщили Дэвису, что уже два года разрабатывают приквел оригинального фильма под рабочим названием «Черепа». История про свирепую индейскую знахарку на бумаге вновь смотрелась попаданием в десятку. В ней как минимум чувствовался намек на возвращение франшизы к корням: снова лес, снова схватка один на один. В то же время «Черепа» предполагали очевидный переворот — и гендерный, и этнический. Короче говоря, проект был запущен, правда, в итоге вышел не в кинотеатрах, а на сервисе Hulu.
Зарубежная критика бьется в экстазе, превознося «Добычу» и называя ее долгожданным шедевром, которого не хватало захиревшей франшизе, но акцент здесь, пожалуй, стоит сделать на интенсивности ожиданий. «Хищник» так и не ушел куда-нибудь на пятый экран стримингов, его продолжения снимают задорого, а критики так устали ругаться, что, увидев хотя бы и единственную искру фантазии, рефлекторно кричат «ура». Искра здесь действительно есть. Эйсон и Трахтенберг во всяком случае придумали какой-то оригинальный сеттинг, в теории обещающий что-то новое, а не очередной фан-сервис. Причем поле здесь самое широкое — и для ревизии кинематографа про индейцев, и для спиритического подключения, допустим, к фильмам с Гойко Митичем.
На деле же все разговоры про «Хищника» в дореволюционной Америке оказались строго декоративными. Сперва нам показывают продолжительный пролог с красиво снятыми лесами и качественно нарисованными животными — от волка и медведя до муравьишки. Затем следует небольшой промежуточный эпизод столкновения с французскими трапперами, а в третьем акте разворачивается уже непосредственно сражение с Хищником. Во многом структура «Добычи» повторяет фильм Джона Мактирнана, и немудрено: сама идея с дочерью команчей против пришельца взята именно оттуда — просто не все, возможно, помнят, что у Голландца была напарница, которую Хищник не трогал и даже защищал.
Тут есть от чего растрогаться: на месте и окровавленный листик, и ритуальное купание в грязи. Однако когда звучит знаковая для франшизы фраза «Если его можно ранить, то можно и убить», это уже перебор — верить в происходящее на экране становится невозможно. Тем более что вдогонку героиня с гордостью сообщает, что она «умнее бобра». Наконец, отдельно отметим тот факт, что фильм про индейцев снят преимущественно на английском — с вкраплениями экзотических индейских слов. Существует и версия, дублированная на язык команчей (интересно, как звучит в этом варианте сцена с трапперами), но это все-таки стыдноватый компромисс с широкой аудиторией. Мел Гибсон бы не одобрил.
Напоследок остается разве что поразмышлять о причинах очередной неудачи. В конце концов, с «Чужим» ведь получилось целых три раза, а «Хищник» чем хуже? Вероятно, тем, что этому пришельцу никто так и не придумал внятной мифологии (простите, но те потуги на предысторию его цивилизации, которые выдавал «Чужой против Хищника», всерьез воспринимать невозможно), а чисто концептуально он оказался слишком могучей, монументальной фигурой, уравновесить которую можно было только Шварценеггером. И если бы 75-летний Арни вновь встретился с поседевшим Хищником — вот это было бы кино!