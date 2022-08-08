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3 часа назад

Александрова рассказала о съемках сериала "Екатерина. Фавориты"

Газета.Ru

Актриса Марина Александрова играет главную роль в сериале «Екатерина. Фавориты». Она рассказала о старте съемок четвертого сезона проекта о любовных похождениях императрицы Екатерины II, а также о ее роли в истории России.

Александрова рассказала о съемках сериала "Екатерина. Фавориты"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

«Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я многое беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни. Но эта женщина, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая», — цитирует Александрову ФАН.

Новый сезон повествует о последних годах правления Екатерины II. Создатели проекта старались сохранять реальные факты, связанные с персонажами. Премьера сериала состоится на телеканале «Россия-1».

Сериалы,Марина Александрова,
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