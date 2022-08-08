Александрова рассказала о съемках сериала "Екатерина. Фавориты"

Актриса Марина Александрова играет главную роль в сериале «Екатерина. Фавориты». Она рассказала о старте съемок четвертого сезона проекта о любовных похождениях императрицы Екатерины II, а также о ее роли в истории России.

«Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я многое беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни. Но эта женщина, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая», — цитирует Александрову ФАН.