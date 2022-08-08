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39 минут назад

«Убийца в белом городе»: что известно о новом сериале с Киану Ривзом

Мира Маркина

Киану Ривз сыграет главную роль в сериале «Дьявол в белом городе», который срежиссирует Мартин Скорсезе и спродюсирует Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Что известно о новом проекте, читайте в материале «Рамблера».

«Убийца в белом городе»: что известно о новом сериале с Киану Ривзом
Фото: Legion-mediaLegion-media

Сериал будет снят по мотивам одноименного романа Эрика Ларсона (права на его экранизацию ДиКаприо купил еще в 2010-м году). Ривз получил роль (отметим, что актер впервые за свою карьеру сыграет центрального персонажа в сериале) архитектора Дэниела Бернема — руководителя Всемирной выставки 1893 года в Чикаго. Сообщается, что по сюжету на ее территории появляется отель Генри Холмса — первого серийного убийцы в современной истории Америки, в который он заманивал людей, а потом там пытал. Кто исполнит роль маньяка, пока неизвестно.

По предварительной информации, ДиКаприо в картине не появится (хотя мы, конечно, будем надеяться на обратное). К слову, поначалу экранизация должна была стать полнометражным фильмом, но впоследствии онлайн-кинотеатр Hulu все же заказал сериал.

Сериалы,Эрик Ларсон,Мартин Скорсезе,Киану Ривз,Леонардо ДиКаприо,
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