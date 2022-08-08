«Убийца в белом городе»: что известно о новом сериале с Киану Ривзом

Киану Ривз сыграет главную роль в сериале «Дьявол в белом городе», который срежиссирует Мартин Скорсезе и спродюсирует Леонардо ДиКаприо . Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Что известно о новом проекте, читайте в материале «Рамблера».

Сериал будет снят по мотивам одноименного романа Эрика Ларсона (права на его экранизацию ДиКаприо купил еще в 2010-м году). Ривз получил роль (отметим, что актер впервые за свою карьеру сыграет центрального персонажа в сериале) архитектора Дэниела Бернема — руководителя Всемирной выставки 1893 года в Чикаго. Сообщается, что по сюжету на ее территории появляется отель Генри Холмса — первого серийного убийцы в современной истории Америки, в который он заманивал людей, а потом там пытал. Кто исполнит роль маньяка, пока неизвестно.