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1 час назад

Что известно о новом сезоне «Бриджертонов»

Мира Маркина

В конце июля 2022 года стартовали съемки третьего сезона «Бриджертонов». Что известно о долгожданном продолжении проекта, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о новом сезоне «Бриджертонов»
Фото: Кадр из сериала "Бриджертоны"Кадр из сериала "Бриджертоны"

В этот раз в центре внимания будет история Пенелопы Фезерингтон (она же Леди Уислдаун) и Колина Бриджертона. До этого были раскрыты истории любви Дафны Бриджертон и герцога Гастингса и Энтони Бриджертона и Кейт Шармы. Ожидается, что основная часть актерского состава третьего сезона «Бриджертонов» останется неизменной, но теперь на первый план выйдут другие персонажи.

К слову, вполне вероятно, что в продолжение шоу вернется Реге-Жан Пейдж, который покинул сериал после первого сезона. По крайней мере, так утверждают источники издания The Sun. Отметим, что уход актера связывали со слухами о том, что он может сыграть роль Джеймса Бонда.

О дате выхода нового сезона пока ничего неизвестно.

Напомним, что события в сериале разворачиваются в Лондоне эпохи Регентства, а в центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Второй сезон сосредоточился на любовной истории Энтони Бриджертона, холостяка и повесы, который наконец-то решил обзавестись семьей. Кстати, за первые выходные второй сезон сериала посмотрели 193 млн часов, это был рекорд по просмотрам на Netflix, правда, до выхода четвертого сезона «Очень странных дел», у которого почти 287 млн часов.

Сериалы,Джеймс Бонд,Netflix,
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