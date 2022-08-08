Что известно о новом сезоне «Бриджертонов»

В конце июля 2022 года стартовали съемки третьего сезона «Бриджертонов». Что известно о долгожданном продолжении проекта, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Бриджертоны" Кадр из сериала "Бриджертоны"

В этот раз в центре внимания будет история Пенелопы Фезерингтон (она же Леди Уислдаун) и Колина Бриджертона. До этого были раскрыты истории любви Дафны Бриджертон и герцога Гастингса и Энтони Бриджертона и Кейт Шармы. Ожидается, что основная часть актерского состава третьего сезона «Бриджертонов» останется неизменной, но теперь на первый план выйдут другие персонажи.

К слову, вполне вероятно, что в продолжение шоу вернется Реге-Жан Пейдж, который покинул сериал после первого сезона. По крайней мере, так утверждают источники издания The Sun. Отметим, что уход актера связывали со слухами о том, что он может сыграть роль Джеймса Бонда.

О дате выхода нового сезона пока ничего неизвестно.

Напомним, что события в сериале разворачиваются в Лондоне эпохи Регентства, а в центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.