Прилучный сыграет главную роль в сериале про эскорт-индустрию

Деятели отечественной киноиндустрии, похоже, решились взяться за противоречивые темы. Как выяснил Super, российский онлайн-кинотеатр KION выпускает новый сериал про работников сферы эскорта. Режиссером выступил Сарик Андреасян, главную роль в проекте исполнит Павел Прилучный. Актер сыграет менеджера (примерно такого же, у которого мы недавно взяли интервью), который вместе с помощниками отправляет моделей на свидания с богатыми клиентами.