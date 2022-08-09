Прилучный сыграет главную роль в сериале про эскорт-индустрию

Деятели отечественной киноиндустрии, похоже, решились взяться за противоречивые темы. Как выяснил Super, российский онлайн-кинотеатр KION выпускает новый сериал про работников сферы эскорта. Режиссером выступил Сарик Андреасян, главную роль в проекте исполнит Павел Прилучный. Актер сыграет менеджера (примерно такого же, у которого мы недавно взяли интервью), который вместе с помощниками отправляет моделей на свидания с богатыми клиентами.
Картина получила название «Жизнь по вызову». Помимо Прилучного в актерский состав вошли Наталья Рудова, Лиза Моряк, Янина Студилина, Полина Максимова и многие другие.
Перед съемками команде пришлось с головой погрузиться в сферу: сотрудники брали интервью у нескольких представительниц эскорт-индустрии и подробно исследовали тему. Сериал выйдет на экраны 25 августа.