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3 часа назад

Павел Прилучный сыграет главную роль в российском сериале про эскорт-индустрию

Super.ru

Деятели отечественной киноиндустрии, похоже, решились взяться за противоречивые темы. Как выяснил Super, российский онлайн-кинотеатр KION выпускает новый сериал про работников сферы эскорта. Режиссером выступил Сарик Андреасян, главную роль в проекте исполнит Павел Прилучный. Актер сыграет менеджера (примерно такого же, у которого мы недавно взяли интервью), который вместе с помощниками отправляет моделей на свидания с богатыми клиентами.

Прилучный сыграет главную роль в сериале про эскорт-индустрию
Фото: Super.ruSuper.ru

Картина получила название «Жизнь по вызову». Помимо Прилучного в актерский состав вошли Наталья Рудова, Лиза Моряк, Янина Студилина, Полина Максимова и многие другие.

Перед съемками команде пришлось с головой погрузиться в сферу: сотрудники брали интервью у нескольких представительниц эскорт-индустрии и подробно исследовали тему. Сериал выйдет на экраны 25 августа.

Сериалы,Янина Студилина,Сарик Андреасян,Наталья Рудова,Павел Прилучный,Полина Максимова,
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