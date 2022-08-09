Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Фото: преемница Тони Старка в броне на съёмках сериала «Железное сердце»

Чемпионат.com

В сети появились фотографии и некоторые детали сериала «Железное сердце», разработкой которого занимается Marvel Studios. На кадрах можно увидеть преемницу Тони Старка в киновселенной Рири Уильямс.

Фото: преемница Тони Старка в броне на съемках «Железного сердца»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

И, похоже, мы получили первый взгляд на броню Рири. Она, само собой, вдохновлена костюмами Железного человека. Также на фото засветился злодей по прозвищу Капюшон.

Чемпионат.com
Чемпионат.com

Также известный инсайдер Даниэль Рихтман раскрыл детали шоу. Никакой официальной информации пока не было, однако инсайдер очень надёжный и его слова часто оказывались правдивыми.

Детали «Железного сердца»
  • В сериале должно быть множество сверхъестественных элементов.
  • Центральной темой шоу станет противостояние технологий и магии.
  • У Рири Уильямс будет больше одного костюма, однако другая броня пока неизвестна.

Сериал должен выйти в 2023 году в Disney+. Первый раз Рири можно будет увидеть в сиквеле «Чёрной пантеры», который выйдет 11 ноября этого года.

Сериалы,Чёрная Пантера,Тони Старк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители