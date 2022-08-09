Для тех, кто до дыр засмотрел «Шерлока» и «Мост», «Рамблер» собрал детективные сериалы, о которых вы могли не знать, а стоило бы.
Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). Корморан Страйк, ветеран афганской войны, ставший частным детективом, работает в небольшом офисе в Лондоне. В расследованиях ему помогает секретарь Робин Эллакотт. Несмотря на физические и душевные травмы, уникальная проницательность и опыт Страйка позволяют ему раскрыть самые запутанные дела, которые ставят в тупик полицию.
Вашингтон, 1993 год. Агент ФБР Кларисса Старлинг после поимки Буффало Билла снова берется за расследование дел об убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличьях. Но за силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться.
Молодой архивист Дэн Тернер берется за восстановление поврежденных видеокассет, уцелевших после крупного пожара. Правда, хрупкий материал не выдержит переезда. Поэтому специалисту приходится работать в стенах заброшенной лаборатории, где и случилось возгорание. На пленке материалы режиссера-документалиста Мелоди, занимавшейся расследованием загадочного культа, а сам Дэн начинает страдать от ночных кошмаров и жутких видений…
На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.
Частный детектив Перри Мейсон страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием — неизвестные убили ребенка местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор.