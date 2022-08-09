Для тех, кто до дыр засмотрел «Шерлока» и «Мост», «Рамблер» собрал детективные сериалы, о которых вы могли не знать, а стоило бы.

Фото: Кадр из сериала "Каштановый человечек" Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Страйк»

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Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). Корморан Страйк, ветеран афганской войны, ставший частным детективом, работает в небольшом офисе в Лондоне. В расследованиях ему помогает секретарь Робин Эллакотт. Несмотря на физические и душевные травмы, уникальная проницательность и опыт Страйка позволяют ему раскрыть самые запутанные дела, которые ставят в тупик полицию.

«Кларисса»

Вашингтон, 1993 год. Агент ФБР Кларисса Старлинг после поимки Буффало Билла снова берется за расследование дел об убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличьях. Но за силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться.

Кадр из сериала "Кларисса"

«Архив 81»

Молодой архивист Дэн Тернер берется за восстановление поврежденных видеокассет, уцелевших после крупного пожара. Правда, хрупкий материал не выдержит переезда. Поэтому специалисту приходится работать в стенах заброшенной лаборатории, где и случилось возгорание. На пленке материалы режиссера-документалиста Мелоди, занимавшейся расследованием загадочного культа, а сам Дэн начинает страдать от ночных кошмаров и жутких видений…

Кадр из сериала "Архив 81"

«Каштановый человечек»

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Перри Мейсон»

Частный детектив Перри Мейсон страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием — неизвестные убили ребенка местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор.