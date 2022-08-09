5 лучших сериалов с Джиллиан Андерсон

Актриса театра и кино Джиллиан Андерсон отмечает день рождения — девятого августа ей исполняется 54 года. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие сериалы с участием звезды.

Фото: Кадр из сериала "Половое воспитание" Кадр из сериала "Половое воспитание"

«Крах»

Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнан в сериале об убийце с идеальной репутацией, который держит в страхе весь Белфаст. Городская полиция никак не может поймать неуловимого маньяка, тогда за дело берется детектив Стелла Гибсон, которая пробует разобраться в этом загадочном мрачном деле.

Кадр из сериала "Крах"

«Половое воспитание»

Сериал рассказывает о стеснительном подростке Отисе, который живет со своей мамой – секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с самыми разными неловкими ситуациями, и начинает подслушивать мамины консультации… В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Эма Маккей и Джиллиан Андерсон.

«Первая леди»

Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Дакота Фаннинг в биографической десятисерийной драме Сюзанны Бир («Отыграть назад»). История о том, как жены американских президентов влияли на работу Белого дома, а также об их личной, семейной и политической жизни.

Кадр из сериала "Первая леди"

«Корона»

Красивая и трогательная ретроспектива истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени (история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза прилагается). В проекте Джиллиан Андерсон сыграла Маргарет Тэтчер.

Кадр из сериала "Корона"

«Секретные материалы»