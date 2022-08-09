Выходит комедийный сериал про обнищавшего олигарха

Показ комедии, объединившей все стереотипы о крупных бизнесменах, скоро стартует на популярном федеральном канале.
История о нефтянике, который в одночасье остался без гроша, выйдет на телеэкраны 22 августа. Главный герой сериала – владелец нефтяной компании Виктор Гнида, который привык к красивой жизни и комфорту. Однако у судьбы на олигарха оказались совсем другие планы.
Теперь, когда бизнесмен остался без денег, яхты и привычной роскоши, его единственным товарищем становится дворецкий, который помогает олигарху выжить в чужой стране.
Казалось бы, еще вчера главный герой распивал дорогое шампанское в компании высшего общества и снимался для обложки Forbes. А сегодня жестокие реалии бросили его в опустевший особняк, где приходится на всем экономить и просить в долг у родственников.
Комедийный тандем олигарха и его дворецкого составили популярные актеры Владимир Сычёв и Максим Лагашкин. Вместе с ними в «Бедном олигархе» играют Роман Васильев, Карен Арутюнов, Екатерина Волкова и другие известные артисты.