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3 часа назад

Волгоградцы увидят комедийный сериал про обнищавшего олигарха

Родной город

Показ комедии, объединившей все стереотипы о крупных бизнесменах, скоро стартует на популярном федеральном канале.

Выходит комедийный сериал про обнищавшего олигарха
Фото: Родной городРодной город

История о нефтянике, который в одночасье остался без гроша, выйдет на телеэкраны 22 августа. Главный герой сериала – владелец нефтяной компании Виктор Гнида, который привык к красивой жизни и комфорту. Однако у судьбы на олигарха оказались совсем другие планы.

Теперь, когда бизнесмен остался без денег, яхты и привычной роскоши, его единственным товарищем становится дворецкий, который помогает олигарху выжить в чужой стране.

Казалось бы, еще вчера главный герой распивал дорогое шампанское в компании высшего общества и снимался для обложки Forbes. А сегодня жестокие реалии бросили его в опустевший особняк, где приходится на всем экономить и просить в долг у родственников.

Комедийный тандем олигарха и его дворецкого составили популярные актеры Владимир Сычёв и Максим Лагашкин. Вместе с ними в «Бедном олигархе» играют Роман Васильев, Карен Арутюнов, Екатерина Волкова и другие известные артисты.

Сериалы,Максим Лагашкин,Роман Васильев,Владимир Сычев,Екатерина Волкова,
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