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1 час назад

Выйдет ли второй сезон сериала с Сергеем Жуковым

Super.ru

Талантливый человек талантлив во всем. Певец, композитор, бизнесмен, продюсер и бессменный лидер группы «Руки вверх!» на самом деле еще и актер. На днях стартовали съемки второго сезона сериала «Евгенич» с Сергеем Жуковым в главной роли. И это авторский проект певца.

Выйдет ли второй сезон сериала с Жуковым
Фото: Super.ruSuper.ru

Первый сезон музыкальной комедии о продюсере, написавшем хиты 90-х, вышел в 2021 на канале «Пятница». В нем участвовали Ольга Бузова, Клава Кока, Даня Милохин и Дима Билан. Полный актерский состав нового сезона — наверняка вновь сплошь звездный — пока засекречен, известно лишь то, что в кадре появятся Владимир Сычев и Иван Охлобыстин.

Раскрываются и некоторые подробности сюжета. «Вас ждет много приключений и неожиданных поворотов событий, — рассказывает Жуков. — Евгенич наконец покинет студию и будет много путешествовать». А еще он откроет собственную студию «Евгенич Мьюзик» и наживет завистников и врагов.

Все, прекращаем спойлерить, все остальное — на телеэкране.

Сериалы,Пятница,Клава Кока,Владимир Сычев,Иван Охлобыстин,Сергей Жуков,Дима Билан,Ольга Бузова,
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