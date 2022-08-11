Выйдет ли второй сезон сериала с Жуковым

Талантливый человек талантлив во всем. Певец, композитор, бизнесмен, продюсер и бессменный лидер группы «Руки вверх!» на самом деле еще и актер. На днях стартовали съемки второго сезона сериала «Евгенич» с Сергеем Жуковым в главной роли. И это авторский проект певца.

Фото: Super.ru Super.ru

Первый сезон музыкальной комедии о продюсере, написавшем хиты 90-х, вышел в 2021 на канале «Пятница». В нем участвовали Ольга Бузова, Клава Кока, Даня Милохин и Дима Билан. Полный актерский состав нового сезона — наверняка вновь сплошь звездный — пока засекречен, известно лишь то, что в кадре появятся Владимир Сычев и Иван Охлобыстин.

Раскрываются и некоторые подробности сюжета. «Вас ждет много приключений и неожиданных поворотов событий, — рассказывает Жуков. — Евгенич наконец покинет студию и будет много путешествовать». А еще он откроет собственную студию «Евгенич Мьюзик» и наживет завистников и врагов.