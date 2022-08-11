В чем секрет популярности турецких сериалов

Еще несколько лет назад турецкие сериалы ассоциировались с бабушками, коврами, разговорами за чаем. Но уже в 2019 году критики заметили всплеск интереса к турецким сериалам, который распространился далеко за пределами Турции и Восточной Европы: Южная Корея, Латинская Америка, Испания и Португалия с упоением смотрели двухчасовые эпизоды историй, разворачивающихся в Стамбуле и других городах Турции. Сегодня эти сериалы покинули разряд «guilty pleasure», куда более стыдно не знать, кто такой Серкан Болат. Разбираемся, что же способствовало росту популярности турецких сериалов.

Фото: Кадр из фильма «Великолепный век» Кадр из фильма «Великолепный век»

«Великолепный век» и другие

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Рост популярности турецких сериалов (дизи) на международном рынке западные критики связывают с трансляцией «Великолепного века», начавшейся в 2011 году. История о жизни Сулеймана Великолепного и о борьбе, разворачивающейся в стенах его дворца как среди политиков, так и среди наложниц, быстро завладела интересом аудитории. Благодаря качественной съемке, роскошным костюмам и декорациям сериал сравнивали с «Игрой престолов», выходившей в тот же период, и с «Сексом в большом городе».

По оценкам Global Agency, даже без учета покупателей в Латинской Америке «Великолепный век» посмотрели более 500 миллионов человек по всему миру. Это был первый турецкий сериал, купленный Японией. С 2002 года около 150 турецких сериалов были проданы более чем в 100 стран мира, включая Алжир, Марокко и Болгарию. Именно «Великолепный век» проложил путь другим.

Международный успех таких дизи — лишь один из признаков того, что новые формы массовой культуры с Востока — от Болливуда до K-pop — бросают вызов доминированию американской поп-культуры в XXI веке.

Турция смогла бросить вызов западной индустрии развлечений благодаря своему политическому и культурному курсу XX века, во много ориентированному на западные страны. Режиссеры и продюсеры изучали западные культурные продукты, тенденции и тренды и пришли к выводу, что западное кино «увлекает, но не трогает». Поэтому в западный сторителлинг они решили добавить восточного колорита, и если вам кажется, что это пахлава и темпераментные мужчины, то вы видите только верхушку айсберга.

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Красавицы и чудовища — и другие тонкости восточного сторителлинга

Важнейшей составляющей восточного сериала является сюжет. В дорамах западного зрителя во многом привлекают сюжетные арки главных героев, в рамках которых персонаж не меняется, становится сильнее, а события его закаляют и отображают важный для современной Кореи реалии — потерянную связь поколений. экономические сложности. Турция балансирует между Западом и Востоком, но не мечется из крайности в крайность, а ищет баланс. И все же можно вывести несколько ключевых столпов, на которых строится турецкий сторителлинг:

Традиционные ценности

Турецкие режиссеры делают краеугольным камнем традиционные ценности, в первую очередь — семью. Развивая сюжет, они предлагают зрителям по-новому взглянуть на эту ценность: «Так ли важно беспрекословно слушать родителей? Должна ли женщина подчиняться мужчине?» Вопросы гендерного равенства довольно часто поднимаются в турецких сериалах, и через сюжеты авторы показывают путь женщин — сильных, добрых, порой даже независимых — в жестко патриархальном мире, где они силой и дипломатией занимают свое место. И эти новые взгляды уравновешиваются сценами пышных свадеб, полными драматизма романтическими линиями и семейными обедами.

Красавицы и чудовища

Многие зрители любят турецкие сериалы за романтические сюжетные линии. Несмотря на то что в них используется очень много клише, они все равно цепляют внимание и утягивают в многочасовые сериальные марафоны. Самый частый пример романтической линии — это сильная героиня с характером (которая почему-то периодически оказывается дамой в беде) и сложный, импульсивный и местами агрессивный мужчина с темным прошлым (которого люди проработанные назвали бы токсичным и обходили бы за километр). В ходе сюжета главная героиня не растрачивает свой сильный характер, становится увереннее, а вот мужчина открывает в себе светлые стороны и превращается в идеального партнера, который все порешает и всех защитит.

Предсказуемость

В большинстве случаев для романтических линий в турецких сериалах используется уже классический прием, который можно назвать спойлером, — когда зритель с самого начала знает, что главные герои будут вместе. Этот прием встречается везде: у Шекспира, у Джейн Остин (самый заносчивый мужчина в комнате — романтический интерес героини), в «Бриджертонах» и в большинстве романтических комедий. Подсказка может быть дана в самом названии фильма, в расположении героев на постере, в первой встрече — все это формирует у зрителя ожидание, и, вопреки стереотипу о спойлерах, интерес зрителя усиливается. Ему уже не интересно, «будут ли герои вместе», его больше интересует, как это случится.

Токсично-маскулинные герои также являются визитной карточкой жанра, что неудивительно, ведь жесткая иерархия между гендерами прочно закреплена в турецком обществе. Женщины нередко страдают от домашнего насилия, сталкиваются с ограничением собственных прав и свобод. Сериалы часто предлагают своего рода отдушину: когда токсичный главный герой, жестокий и импульсивный, вскоре проникается любовью к своей партнерше, становится внимательным, заботливым и спит с ней в обнимку. Такая репрезентация не дает решения социальным проблемам, но приносит утешение зрителям, закрывая давнюю «боль».

Сегодня, несмотря на большие объемы кинопроизводства, экспансия турецкими сериалами международных площадок начала сбавлять темпы. Уже в 2020 году случались инциденты, когда стриминговые платформы, например Netflix, отменяли турецкие проекты из-за неготовности студий соответствовать политике diversity и представлять в своих сюжетах меньшинства, в том числе и сексуальные.

Турецкие сериалы для просмотра

«Великолепный век»

2011–2014

Эпичный исторический сериал, вдохновленный реальными событиями, произошедшими в эпоху правления Сулеймана Великолепного, великого полководца и реформатора Османской империи. В центре истории — новая наложница, которая принимает ислам и под именем Хюррем начинает свое продвижение вверх по придворной иерархии.

«В чем вина Фатмагюль?»

2010–2012

Ветреный

2019–2021

«Ромео и Джульетта» в декорациях современной Турции. Юноша Миран и добродушная Рейян влюбляются друг в друга, но чтобы быть вместе, им придется пройти через множество испытаний, ведь их семьи давно ведут непримиримую борьбу.

«Постучись в мою дверь»

2020–2021

Если вы давно хотите узнать, кто такой Серкан Болат и почему про него все шутят, вам нужно посмотреть этот сериал. Романтическая комедия, в которой богатый мужчина в результате нескольких забавных ошибок связывается с простой девушкой-цветочницей. Все начинается с того, что он просит ее пару месяцев притворяться его девушкой, чтоб побесить бывшую, но закончится история большой любовью.

«Воскресший Эртугрул»

2014-2019