В чем секрет популярности турецких сериалов

Еще несколько лет назад турецкие сериалы ассоциировались с бабушками, коврами, разговорами за чаем. Но уже в 2019 году критики заметили всплеск интереса к турецким сериалам, который распространился далеко за пределами Турции и Восточной Европы: Южная Корея, Латинская Америка, Испания и Португалия с упоением смотрели двухчасовые эпизоды историй, разворачивающихся в Стамбуле и других городах Турции. Сегодня эти сериалы покинули разряд «guilty pleasure», куда более стыдно не знать, кто такой Серкан Болат. Разбираемся, что же способствовало росту популярности турецких сериалов.
Рост популярности турецких сериалов (дизи) на международном рынке западные критики связывают с трансляцией «Великолепного века», начавшейся в 2011 году. История о жизни Сулеймана Великолепного и о борьбе, разворачивающейся в стенах его дворца как среди политиков, так и среди наложниц, быстро завладела интересом аудитории. Благодаря качественной съемке, роскошным костюмам и декорациям сериал сравнивали с «Игрой престолов», выходившей в тот же период, и с «Сексом в большом городе».
По оценкам Global Agency, даже без учета покупателей в Латинской Америке «Великолепный век» посмотрели более 500 миллионов человек по всему миру. Это был первый турецкий сериал, купленный Японией. С 2002 года около 150 турецких сериалов были проданы более чем в 100 стран мира, включая Алжир, Марокко и Болгарию. Именно «Великолепный век» проложил путь другим.
Международный успех таких дизи — лишь один из признаков того, что новые формы массовой культуры с Востока — от Болливуда до K-pop — бросают вызов доминированию американской поп-культуры в XXI веке.
Турция смогла бросить вызов западной индустрии развлечений благодаря своему политическому и культурному курсу XX века, во много ориентированному на западные страны. Режиссеры и продюсеры изучали западные культурные продукты, тенденции и тренды и пришли к выводу, что западное кино «увлекает, но не трогает». Поэтому в западный сторителлинг они решили добавить восточного колорита, и если вам кажется, что это пахлава и темпераментные мужчины, то вы видите только верхушку айсберга.
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Важнейшей составляющей восточного сериала является сюжет. В дорамах западного зрителя во многом привлекают сюжетные арки главных героев, в рамках которых персонаж не меняется, становится сильнее, а события его закаляют и отображают важный для современной Кореи реалии — потерянную связь поколений. экономические сложности. Турция балансирует между Западом и Востоком, но не мечется из крайности в крайность, а ищет баланс. И все же можно вывести несколько ключевых столпов, на которых строится турецкий сторителлинг:
Турецкие режиссеры делают краеугольным камнем традиционные ценности, в первую очередь — семью. Развивая сюжет, они предлагают зрителям по-новому взглянуть на эту ценность: «Так ли важно беспрекословно слушать родителей? Должна ли женщина подчиняться мужчине?» Вопросы гендерного равенства довольно часто поднимаются в турецких сериалах, и через сюжеты авторы показывают путь женщин — сильных, добрых, порой даже независимых — в жестко патриархальном мире, где они силой и дипломатией занимают свое место. И эти новые взгляды уравновешиваются сценами пышных свадеб, полными драматизма романтическими линиями и семейными обедами.
Многие зрители любят турецкие сериалы за романтические сюжетные линии. Несмотря на то что в них используется очень много клише, они все равно цепляют внимание и утягивают в многочасовые сериальные марафоны. Самый частый пример романтической линии — это сильная героиня с характером (которая почему-то периодически оказывается дамой в беде) и сложный, импульсивный и местами агрессивный мужчина с темным прошлым (которого люди проработанные назвали бы токсичным и обходили бы за километр). В ходе сюжета главная героиня не растрачивает свой сильный характер, становится увереннее, а вот мужчина открывает в себе светлые стороны и превращается в идеального партнера, который все порешает и всех защитит.
В большинстве случаев для романтических линий в турецких сериалах используется уже классический прием, который можно назвать спойлером, — когда зритель с самого начала знает, что главные герои будут вместе. Этот прием встречается везде: у Шекспира, у Джейн Остин (самый заносчивый мужчина в комнате — романтический интерес героини), в «Бриджертонах» и в большинстве романтических комедий. Подсказка может быть дана в самом названии фильма, в расположении героев на постере, в первой встрече — все это формирует у зрителя ожидание, и, вопреки стереотипу о спойлерах, интерес зрителя усиливается. Ему уже не интересно, «будут ли герои вместе», его больше интересует, как это случится.
Токсично-маскулинные герои также являются визитной карточкой жанра, что неудивительно, ведь жесткая иерархия между гендерами прочно закреплена в турецком обществе. Женщины нередко страдают от домашнего насилия, сталкиваются с ограничением собственных прав и свобод. Сериалы часто предлагают своего рода отдушину: когда токсичный главный герой, жестокий и импульсивный, вскоре проникается любовью к своей партнерше, становится внимательным, заботливым и спит с ней в обнимку. Такая репрезентация не дает решения социальным проблемам, но приносит утешение зрителям, закрывая давнюю «боль».
Сегодня, несмотря на большие объемы кинопроизводства, экспансия турецкими сериалами международных площадок начала сбавлять темпы. Уже в 2020 году случались инциденты, когда стриминговые платформы, например Netflix, отменяли турецкие проекты из-за неготовности студий соответствовать политике diversity и представлять в своих сюжетах меньшинства, в том числе и сексуальные.
2011–2014
Эпичный исторический сериал, вдохновленный реальными событиями, произошедшими в эпоху правления Сулеймана Великолепного, великого полководца и реформатора Османской империи. В центре истории — новая наложница, которая принимает ислам и под именем Хюррем начинает свое продвижение вверх по придворной иерархии.
2010–2012
2019–2021
«Ромео и Джульетта» в декорациях современной Турции. Юноша Миран и добродушная Рейян влюбляются друг в друга, но чтобы быть вместе, им придется пройти через множество испытаний, ведь их семьи давно ведут непримиримую борьбу.
2020–2021
Если вы давно хотите узнать, кто такой Серкан Болат и почему про него все шутят, вам нужно посмотреть этот сериал. Романтическая комедия, в которой богатый мужчина в результате нескольких забавных ошибок связывается с простой девушкой-цветочницей. Все начинается с того, что он просит ее пару месяцев притворяться его девушкой, чтоб побесить бывшую, но закончится история большой любовью.
2014-2019
Еще один исторический сериал, его можно назвать масштабным приквелом к «Великолепному веку». Сюжет сосредоточен вокруг Эртугрула-бея, предводителя мусульманских тюрок-огузов, который в будущем станет отцом Сулеймана I, основателя династии Османов.