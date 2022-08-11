Вышел третий сезон сериала «DOTA: Кровь дракона»

Сегодня на Netflix состоялась премьера третьего сезона «DOTA: Кровь дракона». Для просмотра доступны сразу восемь эпизодов, есть субтитры на русском языке.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«DOTA: Кровь дракона» рассказывает о приключениях драконьего рыцаря Дэвиона, который получил силу древнего дракона Слайрака. Вместе с принцессой Мираной он путешествует по миру и участвует в конфликтах, попутно пытаясь остановить демона Террорблейда, который охотится за душами драконов.

Производством сериала занималась Studio Mir, а шоураннером стал Эшли Миллер, известный по прошлым сезонам, а также по сценариям к некоторым фильмам Marvel.