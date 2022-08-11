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31 минуту назад

Авторы «Лучше звоните Солу» ещё могут вернуться в мир «Во все тяжкие»

Чемпионат.com

Совсем скоро состоится финал сериала «Лучше звоните Солу», и его создатели Винс Гиллиган и Питер Гулд ответили на вопросы журналистов во время пресс-тура перед премьерой последнего эпизода. Безусловно, самой главной темой для обсуждения стало возвращение ко вселенной «Во все тяжкие» — и прямо сейчас команда не планирует создавать что-то новое во франшизе. Об этом сообщил сам Гиллиган.

Авторы «Лучше звоните Солу» еще могут вернуться в мир «Во все тяжкие»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Нельзя раз за разом ставить все свои деньги на «21, красное». Мы, возможно, и так сильно рисковали, когда взялись за спин-офф «Во все тяжкие». Я, конечно, очень рад тому, как всё получилось. И «Эль Камино» тоже очень горжусь, но… Надо знать, когда стоит уйти с вечеринки. Так что планов на что-то ещё в этой вселенной у меня сейчас нет. Я знаю, что после «Во все тяжкие» я говорил то же самое. Но я должен доказать самому себе, что умею не только это.

Что касается Питера Гулда, то он не отрицает возможного возвращения ко вселенной. Да, прямо сейчас таких планов нет, но всё может измениться через пару лет.

Я очень доволен нашей работой и очень ей горжусь, но, как и Винс, хочу попробовать что-то другое. Но при этом я люблю Альбукерке. Я обожаю Боба Оденкёрка, Рэй Сихорн, Винса. Так что мы постараемся удержать команду вместе. Никогда не говори «никогда». Кто знает, что мы будем думать об этом через пару лет?

Тем временем у Гиллигана уже есть идеи для своего нового сериала: следующий проект описывают как жанровую драму, напоминающую «Сумеречную зону» и «Секретные материалы».

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