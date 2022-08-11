Джордж Мартин рассказал, почему его отстранили от съемок "Игры престолов"

Писатель, автор книг "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин рассказал, почему не участвовал в съемках последних сезонов сериала "Игра престолов" . Об этом он сообщил в интервью изданию New York Times.

Как рассказал Мартин, его почти отстранили от работы к моменту съемок заключительных сезонов. С пятого по седьмой он был "практически за бортом". При том, что до этого писатель активно участвовал в проекте: проводил кастинги актеров и писал сценарии.