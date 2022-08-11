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1 час назад

"Был за бортом": Джордж Мартин рассказал, почему его отстранили от съемок "Игры престолов"

Анна Шутова

Писатель, автор книг "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин рассказал, почему не участвовал в съемках последних сезонов сериала "Игра престолов". Об этом он сообщил в интервью изданию New York Times.

Джордж Мартин рассказал, почему его отстранили от съемок "Игры престолов"
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

Как рассказал Мартин, его почти отстранили от работы к моменту съемок заключительных сезонов. С пятого по седьмой он был "практически за бортом". При том, что до этого писатель активно участвовал в проекте: проводил кастинги актеров и писал сценарии.

Джорджа Мартина спросили, почему так получилось, но он не смог объяснить произошедшее и призвал обратиться за ответом к шоураннерам сериала Дэну Уайссу и Дэвиду Бениоффу.

Ранее стало известно, что звезда фильма "Сумерки" уходит из кино.

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