Джордж Мартин рассказал, почему его отстранили от съемок "Игры престолов"

Писатель, автор книг "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин рассказал, почему не участвовал в съемках последних сезонов сериала "Игра престолов". Об этом он сообщил в интервью изданию New York Times.
Как рассказал Мартин, его почти отстранили от работы к моменту съемок заключительных сезонов. С пятого по седьмой он был "практически за бортом". При том, что до этого писатель активно участвовал в проекте: проводил кастинги актеров и писал сценарии.
Джорджа Мартина спросили, почему так получилось, но он не смог объяснить произошедшее и призвал обратиться за ответом к шоураннерам сериала Дэну Уайссу и Дэвиду Бениоффу.
Ранее стало известно, что звезда фильма "Сумерки" уходит из кино.